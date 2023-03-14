王彩云代表：奶业振兴助力推进乡村振兴

“十四五”规划纲要明确提出，要夯实粮食生产能力基础，保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。2023年中央一号文件强调要全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。强国必先强农，农强方能国强。要立足国情农情，体现中国特色，建设供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业韧性强、竞争能力强的农业强国。

全国人大代表、伊利集团创新中心资深产品研发经理王彩云在今年全国两会上的建议是围绕奶业振兴展开的。

奶业是一个产业链十分特殊的行业，一头关乎消费者的健康营养，另一头牵系着农牧民的产业收入。作为农业现代化的标志性产业，实现高质量发展的重要前提是重视技术突破与研发创新，让科技成为驱动生产的第一动力。作为企业，需要通过强内功、补短板、谋共赢。当前，要将创新作为“补短板”的突破口，将技术突破与研发作为总抓手，这将有效助力乡村振兴。

乡村振兴的根本目的是为了富民，奶业要在资金、技术、人才等多维度，全面高效帮助产业上游解决发展中的问题，为农牧民提供更多就业机会。同时，要强化畜牧业人才培养，相关大中专院校要对畜牧业专业进行细化，让更多专业奶牛养殖人才走向一线；要引导企业试点推广定向培养模式，为产业持续高质量发展提供人才支撑。作为深耕奶业一线的研发人员，希望将“产学研用”做深做实，并要让产业链的生产价值实实在在地转化为收益，落进农牧民的口袋里。（记者 彭飞）