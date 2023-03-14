“住”是生活的基础保障，对居住环境的感知，很大程度上影响着人的生活幸福感。因此，城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推进实现“双碳”目标、促进绿色发展具有十分重要的作用。青年人投身这一事业，意义非凡。

老旧小区的改造绝非简单的建筑翻新，那如何让居民住在更舒适、更健康、更便利的环境里？学界、业界给出的答案都是以绿色的方式推进旧改工作，改造升级城镇老旧小区，改善居民居住条件，力争让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

今年两会的政府工作报告提出，完善支持绿色发展的政策，发展循环经济，推进资源节约集约利用，推动重点领域节能降碳，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战。目前，建筑全过程的碳排放占我国总碳排放的五成左右，从这个角度看，建筑行业的绿色发展，将成为我国绿色发展的重要抓手。

在推进绿色旧改的工作中，年轻的设计师、工程师发挥着不可替代的作用。他们思维活跃，在绿色技术的前沿刻苦钻研；他们妙法频出，在生活和历史的细节中收获绿色发展理念的灵感；他们身体力行，在和居民的真诚交流中找到实实在在的诉求……更重要的是，到了2060年——我国“碳中和”目标实现之年，这群青年建筑工作者会成为栋梁之材，在行业中发挥更重要的作用。心中装着绿色发展理念的他们，能通过建筑设计，把绿色低碳的意识和习惯融进人们的日常生活。

旧房改造是一项复杂的系统工程。放眼全国，每个地区的老旧民居都有自身的特点，改造中涉及的难点问题也不尽相同。其中比较有共性的问题就是民居卫生间改造工程。我所在的清华大学建筑学院可持续住区研究中心长期研究老旧小区绿色改造。在深入北京多个胡同的老民居调研后，我们发现卫生间布局难改、跑冒滴漏，污水问题还造成了环境污染，影响着生活品质。经过反复试验和设计，团队利用同层排水改造技术，在不影响邻居的情况下实现了单户内独立卫生间的改造。从卫生间自由布局，到卫生间扩大面积，再到卫生间完全移位，三次技术迭代彻底解决厕所布局和防排水问题，实现了卫生间的现代化提升。

由此可见，不论面对什么情况，扎实的理论功底和锐意进取的创新精神是形成解决方案的底层逻辑，而新技术更像是给这些方案插上了飞向现实的翅膀。

在全国，像我们这样的团队越来越多，绿色建筑、绿色旧改不断吸引着更多有志青年加入。绿色发展理念润物无声地在青年人心中扎根、发芽、开花。

当然，必须承认，绿色旧改不是纯粹的技术活，而是涉及经济、社会等多方面因素的复杂工程。建筑设计师、工程师大多是技术人员，往往因为邻里纠纷、居民诉求、风俗观念等原因，在工作中不同程度地受到影响。希望相关部门和社会各界能更加关注这项事业、关心这个群体，能尽力为他们减小压力、提供协助，为他们能更加顺利地完成旧改任务、为城镇实现更全面的绿色发展提供有利条件。

也希望我们年轻的建筑师们，以开阔的胸怀拥抱社会、回馈居民，在不断提高业务能力的基础上，多学习法律、历史、社会治理等方面的技能和知识，用心用情用智慧把绿色旧改工作做出成绩、做进人心，在这个领域向下扎根、向阳成长。（作者：朱宁，系清华大学建筑学院副教授、可持续住区研究中心老旧小区改造技术研究团队负责人）