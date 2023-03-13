畅通高端医疗器械创新链

作为一名全国人大代表，我聆听了政府工作报告，感到心潮澎湃。

党的二十大报告明确指出，实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程。这为高端医疗器械创新发展，产业链延链、补链、强链指明了战略方向，释放了重大战略机遇的信号。

近10年来，国家从政策机制、标准体系、专利保护、临床应用等全链条为高端器械创新铺平道路，器械创新的生态不断优化，“中国造、世界新”的创新医疗产品不断加速涌现，高端自主创新和国际市场拓展均取得新成果。

2022年，我国有190多个创新医疗器械产品获得批准。在国际市场上，“中国造”占据一席之地，国产医疗器械以技术优势与进口竞品同台竞争。2021年，我国国产诊疗设备出口额达到329.65亿美元，同比增长了21.72%。

这些成绩的取得为进一步实现高端医疗器械行业高质量发展奠定了坚实的基础。

高端医疗器械的研发集成了医学、生化、机械等多个学科的技术，是一个“集大成”的过程。实践证明，单一学科、单一团队的“单兵作战”模式难以满足高端医疗器械行业高质量发展的需求。

企业是创新的主体，我们将继续加大科研攻关的力度和强度，整合集聚创新资源，形成跨领域、大协作、高强度的创新基地，开展产业共性关键技术研发，努力提升产业基础能力和产业链现代化水平。

按照国药集团战略部署，国药控股正在加快器械工业布局，与有关部门、高校、科研院所、顶尖医院共同推进器械融合创新，通过合作对国产高端微创诊疗设备创新进行布局，联合建设创新平台。我们旨在打造以企业为主体的联合创新平台，实现器械创新人才、创新要素聚集，通过创新生态、创新人才、资本等驱动器械工业创新。

科技创新是央企责任担当中非常重要的组成部分。在加大投入进行重点技术和“卡脖子”技术攻关的同时，我们始终牢记现代产业链“链长”的职责使命，把准方向重点，梳理产业链关键环节、产品、技术清单，强化链式思维，优化产业生态，积极搭建关键共性技术平台，推动研发人才和资源集聚，组织上中下游、大中小企业深度交流、优势互补。我们将推进科学统筹、协同攻关，实现高端医疗器械创新链条“应通尽通”，助推高端医疗器械行业的高质量发展。（本报记者 张佳星整理）