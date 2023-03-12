杨晓明代表：建议加强新发突发传染病基础性、原创性研究

人民网北京3月12日电 （记者孙红丽）全国人大代表，中国医学科学院学部委员、中国医药集团总工程师杨晓明近日做客由人民网·人民健康主办的2023年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈。在“做好传染病防控 共筑健康中国梦”专场座谈上，杨晓明建议，加强新发突发传染病基础性和原创性的研究，来弥补目前技术方面存在的一些“卡脖子”问题。

生物医药一头连着国计，一头连着民生。近年来，在国家新药创制重大科技专项、药品监管改革等诸多举措的推动下，我国药学事业取得长足进步，支撑经济社会发展、保障人民群众生命健康的作用更加凸显。

就突发传染病防治防控而言，杨晓明认为，过去20多年，我国在科技创新上，特别是在体系化建设方面，从药物的研发、生产、供应以及监管等方面都有了很大发展。以新冠疫苗为例，在科研技术创新、关键工艺技术突破以及监管紧急审批机制等方面，都充分体现出国家集中力量办大事的显著优势。

“但是也要重视差距。”杨晓明说，在突发传染病的科技应对方面，一些原始创新、基础研究、平台方面的建设还需要加强。

他进一步指出，目前在疫苗的生产领域、细胞机制的研究还很缺乏，选择可选用的细胞系比较少，对细胞系更进一步的分子机制、细胞机制原理等方面的基础研发还不够。

另外，在关键试剂、关键检测仪器等方面也或多或少存在一些“卡脖子”的技术问题。对此，杨晓明建议，在科研上做进一步的突破和创新，来弥补这些短板。“建议能够加强新发突发传染病基础性和原创性的研究，使我们在应对新突发传染病方面，可以拥有更好的、更快的、更有效的手段。”他强调。