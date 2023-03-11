儿童食品分类分级标准空白亟须填补

目前，我国学龄儿童和青少年肥胖率呈上升趋势。肥胖不仅是个人健康问题，更成为一种公共卫生问题。今年的政府工作报告提到，保障妇女、儿童、老年人、残疾人合法权益。对此，政协委员认为，预防儿童肥胖蔓延，亟须填补儿童食品分类分级标准空白。

“肥胖已成为影响我国居民健康的重要公共卫生问题之一。”北京小汤山医院综合内科副主任王一书委员说。

调查显示，84.8%的家长倾向于给孩子购买标有“儿童”字样的食品，但上海来伊份股份有限公司总裁郁瑞芬委员指出，目前我国并没有设置专门的儿童食品分类，儿童食品缺乏专门的法律法规和标准。

为此，郁瑞芬委员建议，制定儿童食品分类分级标准以及相关法律法规，填补相应空白。呼吁在食品安全法的基础上，制定专门针对儿童(青少年)食品安全健康的法规及实施细则；明确儿童食品的专门分类，对未成年人食品的营养成分、食品添加剂、包装标识、营销宣传、质量指标等进行明确规定。

王一书委员则建议，把超重和肥胖防治作为健康管理重要内容。对于那些在健康体检时筛查出来的超重和肥胖人群，要进行统一科学规范化指导，对生活方式进行全程干预，定期随访，真正做到预防为主，助力健康中国。(记者杨召奎 北梦原)