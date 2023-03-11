疼痛是病 忍痛不成徒“伤心”

人老了浑身疼是正常的生理现象？错！慢性疼痛是病，可防得治！调查显示，约有七成的患者面对疼痛选择忍耐。但很多人不知道，忍痛不仅能把小痛拖成大痛、大痛拖成慢痛，还会增加焦虑、抑郁等心理疾病的患病风险。

日前，中国医师协会疼痛科医师分会、中华医学会疼痛学分会、中华预防医学会健康传播分会和中国健康促进基金会健康传播与促进专项基金共同发布《“远离疼痛 乐享健康”联合提示》，分别就盲目忍痛的误区、疼痛的诱因、常见药物、综合疗护四个方面发出了相关提示。

提示一 疼痛是身体在预警

疼痛是除血压、呼吸、脉搏、体温之外的“人类第五大生命体征”，是机体面临刺激或疾病时发出的预警性信号，应高度关注，切不可忽视。但很多人存在“忍忍就过去”的错误认知，认为疼痛会自行缓解，尤其是轻度疼痛。

疼痛的刺激让机体处于失调状态，出现例如血压升高、心肌缺血、胃肠蠕动变慢等并发症。同时，每个人对疼痛的承受能力不同，疼痛发生时，即使症状不严重也不应该继续忍耐，应早干预、早治疗，阻止病情加重、转为慢性疼痛或者产生心理障碍。此外，早期治疗能够提高药物治疗的敏感性，达到更好的治疗效果。

特别提醒，慢性病合并突发疼痛，需及时就医。对于慢性病患者，可能因为具有一些“个人经验”，忽视了异常症状，从而延误病情。比如，高血压患者，可能既往发生过头痛，如突然出现疼痛剧烈发作或伴随呕吐、视物模糊或者单侧肢体无力，需要立即就医明确是否存在脑血管疾病。

提示二 疼痛发生有诱因

疼痛发生的原因很多，有很大一部分疼痛的发生与我们的日常生活行为、机体功能老化相关，控制这些诱因能够预防疼痛的发生。如头痛、腰背疼痛、关节疼痛是较为常见的疼痛类型。

保持良好的情绪、确保规律的作息与睡眠、均衡饮食，可以在很大程度上预防紧张性头痛、偏头痛的发生；腰背部疼痛与久坐久站不良姿势相关，改变不良姿势，适当锻炼腰背部肌肉力量，可以预防疼痛的发作；退行性骨关节疾病常与骨质疏松等因素相关，尤其是中老年女性，通过积极补充钙质和维生素D治疗骨质疏松，能够预防或延缓关节炎疾病的进展。

采取预防措施的同时，需要关注和记录疼痛的发作规律，总结适合自身的措施以更有效预防发作、降低发作频率。

提示三 口服镇痛药应用广

很多老人认为是药三分毒，普遍存在不愿用药、不敢用药、不会用药的问题。其实，药物治疗是缓解疼痛的重要手段之一。

常见的镇痛药有两大类：一类是阿片类，主要用于治疗严重的疼痛，尤其是癌症疼痛，这类药物属于处方药，不当服用会产生成瘾性，必须在医生的指导下使用。

另一类是非阿片类的解热镇痛药，主要包括对乙酰氨基酚、非甾体类抗炎药（例如阿司匹林、布洛芬、双氯芬酸、吲哚美辛等）。世界卫生组织推荐其作为基础镇痛药物，适用于缓解轻至中度疼痛。这类药物通常安全性良好，不良反应发生率较低，临床上应用非常广泛。

其中，对乙酰氨基酚不易引起胃肠道黏膜损伤，胃肠道出血风险低，与其他药物合用不易发生不良反应，但过量服用有可能导致肝脏毒性。非甾体类抗炎药（例如阿司匹林、布洛芬等）具有较好的抗炎效果，但可能会导致消化道溃疡和出血、影响一些药物的代谢，如可能影响阿司匹林的抗血小板作用、降压药的效果和口服降糖药的降糖作用等。

在这里要提醒大家，应注意按照规定剂量用镇痛药，不能自行加量，陷入越痛吃得越多的误区。此外，尤其对于老年疼痛患者，如果需要同时服用其他基础疾病（例如高血压病、高脂血症、糖尿病、肾病等）用药，应该由医生根据原发疾病、合并疾病、用药史等个体情况评估后指导用药，可选择不易发生相互作用的药物，以减少用药风险。

提示四 多管齐下抗疼痛

长期遭受疼痛困扰的疼痛患者，可能会出现很多负面情绪，例如焦虑、情绪低落、抑郁、感觉孤立无助等，进而增加产生心理问题的风险。这些和疼痛相关的共病心理障碍，极大地影响了生活和工作状态，严重的还可能反过来影响生理功能，进一步加重疼痛，形成恶性循环。

疼痛的综合疗护是结合了药物和非药物的整体疗法，在有效减少患者疼痛症状的同时，缓解焦虑紧张的情绪。最新治疗理念提倡联合应用物理治疗、心理治疗和运动疗法等非药物治疗及预防手段最大限度地消除疼痛。其中物理治疗包括热疗、冷敷、超短波、冲击波等，这些无创性手段安全性高，使用方便、容易接受。

同时，慢性疼痛患者应该多与家人、医生交流情感，主动寻求心理疏导。必要时进行认知疗法和心理疏导可以帮助患者客观认识疾病发展，产生合理地疗效预期，避免疼痛恶性循环，达成更好的治疗效果。

敲黑板

慢性疼痛很难彻底消除

《联合提示》中指出，急性疼痛在致病因素去除后，大多能完全缓解，但慢性疼痛由于病因复杂，试图通过一次或几次治疗就能“根治”、彻底消除疼痛是不切合实际的。因此，在提高疼痛意识、积极治疗疼痛的同时，也需要疼痛患者能够正确科学地看待治疗疼痛的目标，坚持长期治疗，有效安全的缓解疼痛症状，改善机体功能和情绪，全面提高生活质量。

文/本报记者 李洁