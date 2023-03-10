业内热议：推动社会办医高质量发展 探索健康管理新模式

社会办医是我国医疗服务体系的重要组成部分，是增加医疗资源有效供给，满足群众多层次多样化健康服务需求的重要力量。如何充分发挥社会办医优势提升健康管理水平？新时期如何实现社会办医高质量发展？

由人民网·人民健康主办的2023年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“推动高质量办医发展 提升全民健康管理水平”专场座谈上，多位专家、学者围绕上述问题进行了探讨，他们建议：提高中医药在健康管理中的参与度，创新中医药服务模式，提升个人健康素养，以竞争合作的方式，推进社会办医高质量发展。

竞争合作增添活力 提升社会办医质量

“公立医疗机构和社会办医属于竞争合作的关系。” 全国政协委员、中日友好医院中医部主任、保健医疗部主任张洪春提出，社会办医可以弥补当前医疗卫生资源的不足，满足大众多层次、多样化健康需求。尤其是对于公立医院发展相对不足的方面以及学科，社会办医可以给予补充，在竞争与合作中进一步激发公立医疗机构发展活力，提高社会医疗资源利用率。“提升健康管理水平单靠政府、公立医院很难达到全面覆盖，需要全社会共同努力，而社会办医就是其中途径之一”。

作为社会办医代表，复星健康总裁、佛山复星禅诚医院院长胡航认为，推动社会办医高质量发展，要注意加强学科能力建设、保障医疗质量安全。

“社会办医需要积极融入城市医疗服务体系建设。”胡航建议，社会办医应在相关部门的监督下，依照政策要求不断提升优质医疗服务供给能力。同时，应加强与公立医院在健康管理等方面的合作，积极协助公立医院为主体的医疗服务体系全方位覆盖更多人群，发挥好城市医疗服务体系重要补充力量的作用。

胡航说，近几年，国家出台了一系列社会办医相关的管理措施，这有利于规范和引导行业有序发展，督促行业加强自身约束，不断提高医疗服务质量。他建议，社会医疗机构要进一步加强医疗质量安全管理，提升学科建设和科技应用水平。

构建健康管理体系 提供更好医疗服务

《“健康中国2030”规划纲要》提出，立足全人群和全生命周期两个着力点，提供公平可及、系统连续的健康服务，实现更高水平的全民健康。首都医科大学附属北京胸科医院党委委员、心脏中心主任张健说，要加强健康管理体系建设，通过政府、社会等多方力量共同构建健康管理体系，提供更高水平的健康管理服务，要扩大社会力量的参与程度，提升健康管理服务标准，作为医疗机构要提高精准诊断能力，为大众提供更为可靠的医疗服务。

北京朝阳医院党委常委、副院长、中华医学会科学普及分会主任委员郭树彬认为，健康管理可以从两个层面理解：一是机构管理，其中包括国家、医疗单位、社区等保障系统；另一面是个人健康管理，包括健康素养的提升等内容。他提出，要做好健康科普行动，提升大众对于疾病的认知，建立连续性的医疗体系，形成入院前、住院中、出院后连续性医疗服务体系。

“加强全民科普教育，增强‘防、诊、治、康、养’的理念。”中国抗癌协会康复分会名誉主任委员、北京爱谱癌症患者关爱基金会主席史安利认为，慢病管理是长期、全程、连续的，要联合社会各界力量，包括政府部门、医院、学协会、基金会以及企业各方的通力支持，才能够把综合康复做得更好，真正使得患者受益。

提高中医药参与度 探索服务新模式

张洪春说，近年来在相关政策和措施支持下，中医药事业发展迎来了好时机。今年他的提案主要聚焦中医药事业发展相关内容。他认为，要强化中医“未病先防、既病防变”的理念，提高中医药在健康管理中的参与度。

“中医中药是中华文化的一部分，中医慢病管理模式仍需持续探索。”北京中医药大学东方医院呼吸病专家、中华中医药学会感染病分会副主任委员张晓梅认为，中医在提升慢病防治水平方面发挥着积极作用。要重点提升中医师专业水平，通过各地中医药管理局、医疗机构等开展疾病中医诊断、治疗的相关培训，带动各地中医诊疗水平的不断提升。

就中医现代化服务模式问题，中国工程院院士、中国生物医学工程学会名誉理事长俞梦孙认为，中医服务模式须从过去一对一的个性化服务模式，逐步调整到解决人体系统健康问题的本质和共性上来，进一步满足民众的健康需求，节省不必要的医疗开支，更好地符合“以人民健康为中心”的战略方针。