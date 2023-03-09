李为民委员：建议多方共同努力 提高肿瘤基因检测率

人民网北京3月9日电 （记者乔业琼）全国政协委员，四川大学华西医院院长、中华医学会副会长、中国医师协会副会长李为民近日做客由人民网·人民健康主办的2023年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈。在“推动基因检测规范可及 助力精准诊疗患者获益”专场座谈上，李为民建议，多方共同努力促进基因检测规范可及，助力精准诊疗。

李为民介绍，癌症是一类严重威胁健康的重大疾病，伴随老龄化加剧及发病年轻化趋势，癌症患病人数出现逐年增长的趋势，癌症患者的生存和生活质量备受各方关注。

他表示，目前，我国很多患者的肿瘤基因检测意识不足，在使用靶向药前进行基因检测还存在诸多顾虑。主要原因有：一是当前我国基因检测行业发展虽然迅速，但行业管理尚待规范，例如在定价、操作流程、质量控制体系等方面还未形成统一标准；二是检测价格较高，患者的疾病负担进一步加重；三是不同公司的技术标准不一，也导致检测可信度备受争议。

“希望通过多方共同努力，提高我国肿瘤基因检测率，让以靶向药为代表的肿瘤个体化精准治疗为广大肿瘤患者带来长生存收益，助力我国癌症治疗朝着慢病化管理的方向发展。”李为民建议。