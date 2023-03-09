专家热议：提升慢阻肺病社会认知 推动疾病防控体系建设

由人民网·人民健康主办的2023年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“打通慢阻肺病进入国家公卫最后‘一公里’ 持续助力健康中国建设”为主题的专场座谈上，与会专家建议，将慢阻肺病纳入基本公共卫生服务项目，提升全社会对于慢阻肺病的认知，增强基层医疗卫生机构呼吸疾病防治体系建设。

提升公众慢阻肺病防控意识

中国疾控中心慢病中心主任吴静表示，流行病学调查发现，目前国内慢阻肺病的知晓率、筛查率整体偏低，其主要原因有两点：一是患者和高危人群防治意识薄弱；二是优质医疗资源分布不均，基层诊断和规范治疗不足。

吴静建议，在推进健康教育过程中，注意发挥权威专家、临床医护人员、主流媒体的主力军作用，采取大家喜闻乐见的形式，传播容易被公众接受的科普内容。同时，注意加强信息技术、数字化产品的运用，扩大科普知识传播范围，进一步提高慢阻肺病防控相关知识的知晓率，助力健康中国战略实施。

“在我国慢阻肺病患病率高、致死率高，患者基数庞大。”北京大学第一医院全科医学科主任、中华医学会全科医学分会主任委员迟春花指出，提升基层医疗机构对慢阻肺病的诊治能力，提高大众对慢阻肺病的认知能力，对降低慢阻肺病的危害十分重要。

她建议，将慢阻肺病纳入基本公共卫生服务体系，让患者能够得到更好的医疗管理。此外，还需要进一步提升基层医疗机构慢阻肺病筛查能力，让高危人群认识到潜在的疾病隐患，以此助力慢阻肺病实现早诊早治。

补齐基层慢阻肺病防治短板

“在以往提及早诊早治时，更多人会关注‘防’，而‘治’也是其中不能忽视的重要方向。”全国政协委员、首都医科大学全科医学与继续教育学院院长吴浩表示。

他认为，基层医疗机构要进一步强化培训，加强与专科医院的联系，通过智慧医疗的方式，将医疗资源进一步下沉，提升医疗服务同质化水平。除开展培训讲座外，也可将基层医生派遣至专科医院进行短期进修，让基层医生在专科医生指导下进行“实操”。“只有让基层医生亲手处理过一些问题，回到基层才敢干，能力才能提升”。

针对目前基层在慢阻肺病等呼吸疾病防治方面的短板问题，全国人大代表、南昌大学第一附属医院院长张伟建议，一是要加强人才培训，让基层医务工作者学习、掌握并应用相关指南，科学防控慢阻肺病，形成“促、防、诊、控、治、康”六位一体的医疗理念；二是要加强对乡村居民的健康科普工作，提高健康素养；三是要推动优质医疗资源下沉，缓解乡村基层设备、药品、人才等短缺情况；四是通过多层次医疗保障体系、国家药品集采等，进一步降低药品价格，让有需求的患者能够用得起、用得上。

因地制宜推动慢阻肺病防控工作

“近年来，北京、宁夏、山东、江苏、河南、四川等地已开展慢阻肺病纳入国家基本公共卫生服务项目试点工作，积累了一定的经验。”山东大学公共卫生学院教授李顺平介绍。

李顺平说，在预防诊断方面，有的地方将慢阻肺病患者纳入家庭医生签约服务，作为重点人群进行随访管理；还有的推出慢阻肺病个性化服务包，结合60岁以上老年人的健康体检同步开展慢阻肺病筛查，对筛查出的慢阻肺病患者、高危人群实行规范化双向转诊；有的地方将慢阻肺病免费筛查项目列入城乡居民“三免三惠”健康行动，为老年人提供五年一轮的免费肺功能筛查。

据李顺平介绍，在治疗管理方面，不少地区通过三级医疗机构协同诊疗，为“三高一慢”患者提供一体化服务，并利用信息化手段，为慢阻肺病患者建立健康档案，定期进行随访评估。部分地区还将慢阻肺病纳入长处方管理，最长的可以为慢阻肺病患者提供长达一个月容量的处方。

“在硬件设备方面，有的地方设立慢性呼吸系统疾病防治机构，并为基层医疗机构配备肺功能相关仪器。有些社区卫生服务中心设立了慢阻肺病特色科室，对患者进行签约服务和医防融合管理。”李顺平表示，各地因地制宜进行慢阻肺病防控工作的探索和实践，不仅积累了丰富的实践经验，更为相关部门进行决策部署提供案例支持。