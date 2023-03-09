专家解读：精准治疗助力提高生存获益 多维创新让药物更可及

“精准治疗应该做到‘同病异治’，结合患者需求综合选择治疗方式，并向患者提供心理支持，将医疗服务延伸至院外”。近日，中国临床肿瘤学会副理事长、秘书长江泽飞做客人民健康“推动乳腺癌诊疗创新 重塑患者美丽人生”系列节目，就当前我国乳腺癌临床诊疗技术、药物研发和可及等话题进行了交流分享。

“当前我国在乳腺癌防治中存在的问题是综合性的，既有硬件问题，也有软件问题”。江泽飞提到，随着早诊早筛工作的推进与诊疗技术的进步，我国乳腺癌治愈率正在逐渐提高，但与发达国家相比仍存在差距和改善空间，究其原因主要受区域医疗资源分布不均因素影响，一些地区存在手查、超声检测的操作者经验不足的情况。此外，不少地区在开展乳腺癌筛查时并未根据患者具体情况选择适合的检测方式，无法及时“对症下药”。加之大众对于乳腺癌认知和重视不足，忽视“早筛早诊”延误病情。因此，要提升乳腺癌生存率和治愈率需要多措并举共同发力。

推广精准治疗 “同病异治”有的放矢

随着医疗技术的发展越来越多新型治疗手段出现，为患者提供了更多治疗新选择。江泽飞认为，当前乳腺癌已经发展到了“综合治疗时代”，例如部分乳腺癌分型可通过多个治疗手段共用实现“精细、精准、分层、分类”的综合性精准治疗，还可结合患者具体情况先采取药物治疗的方式将潜在扩散风险降低后再进行手术，从而更好降低患者复发风险。

江泽飞说，由于肿瘤的生物类型不同，治疗方式也不尽相同。在选择治疗方式时需要对患者进行较长时间评估，要严格依据穿刺结果和生物学行为判定最合适治疗方案。“不盲目叠加治疗也不仅仅依靠手术‘一切了之’，量身定制精准打击，提倡‘同病异治’才能使更多患者，尤其是晚期难治性乳腺癌患者有机会向带瘤生存的慢病化转变”。

延伸医疗服务 多学科诊疗常态化

乳腺癌治疗策略发生了显著的变化，诊疗模式也逐步引入“单病种、多学科”的精准化理念以期推动乳腺癌科学化管理。

“ MDT（多学科诊疗）模式能够制定出更为规范化、专业化、合理化的方案，但应该倡导以患者为中心，不要将MDT流于形式，通过制度约束来常态化开展。”江泽飞认为，MDT应该更多在每个医生“心中”。在门诊首次接诊患者时医生就应该将MDT考虑进内，并根据具体情况判定患者应归属的科室范畴。

在构建更加完善的医疗服务体系中，江泽飞认为，除在院内为患者进行治疗的同时，还需要进一步完善管理体系将患者治疗延伸至院外，采取居家治疗、口服治疗等更加便捷的疗法避免因交通因素、社会因素等多种因素造成的治疗中断，进一步保障患者治疗。

“目前，在乳腺癌治疗中患者的心理健康需要加以重视。”江泽飞说，乳腺癌治疗过程中要在理念上充分理解女性在乳房经历手术后的生理和心理影响，并给予更多安慰，鼓励医生、护士开展个案管理，与患者及时交流，关注患者心理变化。

鼓励本土创新 提升药品可及性

近年来，随着医保政策的落地和药品研发制度的完善，越来越多新药涌现为患者提供了更多治疗新选择。江泽飞认为，在鼓励进口药品准入的同时，也要鼓励国内企业加大并加快药物创新和生产，将自主权掌握在自己手中，也可进一步提升药品可及性。早期受制于原研的价格和供应，许多HER2阳性乳腺癌患者只能“望药兴叹”，随着国内药企研发实力不断提升，如今患者可以在各个渠道见到国产靶向药的身影，不仅提升了药品可及性，也为本土研制提供了良好的借鉴。在药品价格方面，江泽飞说：“要合理降低获批准入的进口药品价格，合理、科学进行医保定价，不仅要让群众用得起药，更要保障药品生产、研发成本，激发医药行业、企业创新兴趣。”

药品可及是提高肿瘤患者生存率的重要助力因素，规范临床治疗、为医生和患者提供有依可循的最优治疗方案对提升医疗水平也有着积极的作用。中国临床肿瘤协会自2017年以来，发布了五版《中国临床肿瘤学会（CSCO）乳腺癌诊疗指南》，江泽飞是该指南的主要撰写者和推动者。他介绍，指南制定的初衷是希望为临床提供更佳的治疗方案指导，为患者带来更好的疗效。在指南推荐中结合考虑了医保、疗效等多方因素，通过一级、二级、三级推荐的方式，将价格更合理作为优先推荐位置，充分体现最优化、最可及的疗法。“中国患者需要中国的指南，我们希望能够做一个更接地气更符合行业情况、患者特点的行业指导原则。”江泽飞说。