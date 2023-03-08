“启航未来·爱的回响”研究项目启动

关爱妇女儿童健康，守护生命早期营养。在第113个国际妇女节到来之际，美赞臣中国携手中国科学院微生物研究所正式发起“启航未来·爱的回响”生命早期营养干预与儿童发育健康促进研究项目(简称“启航未来·爱的回响”研究项目)。据悉，“启航未来·爱的回响”研究项目将会依托近几年项目组支持中国乡村母婴营养改善的数据基础和实践经验，编写《中国妇幼人群生命早期营养与儿童健康发育状况白皮书》，发表学术性论文，形成可复制推广的模式，为乡村母婴营养保障政策制定提供参考，助力健康中国2030建设。

妇幼健康是全民健康的基础。其中，生命早期1000天是一个人生长发育的“机遇窗口期”，关系其一生健康。这一阶段若出现营养不良，不仅会影响儿童的身体和大脑发育，还会对他们的身体造成不可逆转的危害，甚至会形成营养不良的代际循环。因此，如何改善生命早期1000天营养已经成为一项全球性的公共卫生问题。

《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示，中国6岁以下儿童生长迟缓率为4.8%，6至17岁儿童青少年生长迟缓率为1.7%。儿童青少年生长迟缓率城乡差异一直较为明显，农村约为城市的2至3倍。因此，早在几年前，美赞臣中国已携手公益合作伙伴，先后通过支持基层妇幼精英队伍打造、面向孕妇及家庭进行营养教育、提供营养检测与营养支持等方式，通过“扶志、扶智、营养、赋能”四个方面持续支持改善乡村地区孕妇和婴幼儿营养，提高妇幼健康水平，降低儿童发育迟缓率。

本次启动的“启航未来·爱的回响”研究项目是对此前系列举措的延续与创新升级。“启航未来·爱的回响”研究项目负责人、中国科学院微生物研究所王黎明老师表示，由于不同地域、经济、社会多个层面的复杂影响，在中国对生命早期1000天的营养干预是一项长期而复杂的公共事项。依托我们近年积累的大量案例和数据样本，我们希望通过本次研究项目创建出一套科学的、可复制的成功模式，以白皮书的形式推广到更多地区，惠及到更广泛的母婴人群，对母婴营养改善形成强示范效应。同时，我们也期待项目能为阻断营养不良的代际传递带来积极影响，也能为政府制定母婴营养保障政策提供决策参考。

美赞臣中国公司相关负责人朱定平表示，让每一个孩子都能够拥有公平的健康权与发展权，这是全社会的共同愿望和不懈追求。美赞臣中国以“给宝宝一生更好的开始”为企业使命，我们一直致力发挥科研专长，让更多孩子站在同一起跑线上，拥抱出彩人生。今年是美赞臣中国来到中国市场的第三十个年头，“启航未来·爱的回响”研究项目不仅是美赞臣中国关爱中国母婴的创新探索，它更体现了美赞臣中国坚守“科学实证”价值主张，将科学实证理念融入到业务的方方面面，以科学研究助力中国母婴健康建设的决心。

创立自1905年，美赞臣是全球知名的营养品牌，美赞臣坚信科学实证定义奶粉的含金量，也是判断配方产品品质的内核。因为通过科学实证，才能验证奶粉配方能否支持孩子的健康成长，对孩子的帮助有多大。截至目前，美赞臣中国已经拥有超过360项专利和超过50项科学实证研究成果，临床研究成果被行业引用超过6600次。这些科学实证成果支持美赞臣打造了蓝臻、铂睿、亲舒等众多深受中国消费者青睐的高品质产品。展望未来，美赞臣中国将继续传承科学实证价值主张，加速推动“科学实证”创新研发落地中国，推动行业科学实证探索迈向新高度。