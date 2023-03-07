肖苒委员：建议探索老年人心理健康和精神卫生服务政策支持体系

人民网北京3月7日电 （记者乔业琼）“进一步探索构建心理健康和精神卫生服务的政策支持体系，健全部门协作机制。”在2023年全国两会上，全国政协委员、中国医学科学院整形外科医院研究中心主任肖苒建议。

全流程重视老年人心理健康

近年来，我国老龄事业发展和养老服务体系建设取得一系列成就，养老服务体系不断完善，人均预期寿命提高至77.9岁，老年人社会融入程度不断加深。

同时，随着老龄化程度不断加深，老年人需求结构正在从生存型向发展型转变，老年人的心理健康问题亟需重视。

肖苒表示，一方面，老年人由于社会交往日趋减少，容易产生孤独、压抑的心理；另一方面，现代人普遍生活节奏快、工作压力大，老人即使与子女生活在一起，往往也得不到心理呵护和照顾。

“此外，老年人还要承受慢性疾病的困扰，更容易产生焦虑、敏感、自责等一系列心理问题。”肖苒说。

她表示，随着我国经济和社会的快速发展，更需要重视老年人的心理健康和精神卫生，需要从公众认知、基础教育、社会心理、患者救治、社区康复、服务管理、救助保障等全流程加大工作力度。

将心理服务融入老年人服务的方方面面

《2021年度国家老龄事业发展公报》显示，截至2021年末，全国60周岁及以上老年人口26736万人，占总人口的18.9%。预计“十四五”期间，将突破3亿人，我国将进入中度老龄化社会。

家家有老人、人人都会老。老年人最关注健康问题，而心理健康是健康的重要组成部分。肖苒建议，进一步探索构建心理健康和精神卫生服务的政策支持体系，健全部门协作机制。

推进老年人心理健康服务队伍建设，在总体规模、素质能力、层级结构、培养模式等方面，明确老年人社会心理服务人才的建设目标和要求，并列入人才发展战略和规划，鼓励高校、科研院所大力培养老年心理学专业师资和研究人才。

完善基层服务体系，推动社区对老年人心理健康疏导工作。建议尽快出台专项的老年人心理健康服务法规，完善社区服务体系，鼓励培养专业心理人员到社区工作，为老年人提供相应的心理健康宣教。推动基层民警、网格员、调解人员、家政服务人员等接受心理专业培训，将心理服务融入服务老年人的方方面面，提升老年人社会心理服务普惠度。