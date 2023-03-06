充分发挥中医药原创优势 推动骨健康产业创新发展

中医药学是中华民族的瑰宝，是打开中华文明宝库的钥匙。近年来，我国把中医药工作摆在更加突出的位置，中医药改革发展取得显著成绩。而随着我国人口老龄化趋势日益加剧，骨健康问题成为公众关注的公共卫生问题，那么，中医药在骨健康领域中发挥了什么作用？骨健康领域如何坚持中西医并重？如何挖掘和开发中医药在骨科治疗中的潜力？

近日，针对上述问题，业内专家在由人民网·人民健康主办的2023年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈之“加快中医药传承与创新 助力骨健康产业高质量发展”专场上表示，要坚持中西医并重，打造中医药和西医药相互补充、协调发展的中国特色卫生健康发展模式，发挥中医药原创优势，推动骨健康产业发展实现新的突破。

中医理论与现代医学融合 推动骨健康产业创新发展

“中医应该展开胸怀，用博大精深的理论体系与现代科学技术融合，最终实现真正的中医药现代化，同时与现代西医融合发展，形成我们中国独有的医学。”十四届全国政协委员，首都医科大学附属北京中医医院党委副书记、院长刘清泉在座谈时提出。

“传统中医药学关于人体骨骼的疗养强调‘筋骨并重，动静结合；内外兼治，医患结合’的原则，这与现代医学康复的理念，全周期的康复和整体的康复，是完全吻合的。”首都医科大学附属北京康复医院骨科康复中心主任杨华清就骨科康复领域内中西医的结合与创新问题发表了观点，“中医药理念和现代医疗技术的结合给医疗康复带来了创新性的治疗手段。现代医学中的许多治疗把声、光、电磁等新技术运用到了康复方面，如冲击波、超声波等应用到穴位和经络的治疗。”

中国医师协会中西医结合骨伤分会主委、浙江省中医院骨伤科主任童培建认为，应通过对临床用药指南的制定和使用来达成中医药理论和实践的发展循环，以新标准、新技术的探索推进中医药个性化和规范化的融合发展。“利用人工智能技术传承名医经验也是可尝试的发展路径。如果能够正确、及时引用高科技成果，中医药事业、骨健康产业的高质量发展指日可待。”童培建说。

借力科技创新成果 实现中医药现代化

中药是中医药传承创新发展的物质基础，也是中医药特色优势发挥的重要载体。

“近年来，我国通过加强科技创新体系建设、多部门协同推进中医药质量等手段，大力促进中药传承创新发展。”座谈中，国家中医药管理局科技司马忠明说，“我们要让更多古代经典名方、名老中医经验方、院内制剂转化为新药，包括非药物中医诊疗技术、康复器械等研发，特别是利用现代科学技术手段，解决关键技术难点，研发并转化应用一批有临床与市场价值的产品,更好的满足群众健康需求，助力健康中国行动。”

中国中医科学院首席研究员、国家重点学科（骨伤科）学科带头人、国际欧亚科学院院士、中华中医药学会骨伤科分会主任委员朱立国认为，中医药的生命力在于临床。“临床疗效”是中医药被广泛认可的原因。过去中医药特色技术面临难以重复、难于量化、存在安全风险、培训效率低等瓶颈，需要融合现代科学技术，开展多学科联合攻关，找到共性规律，开创科学、可重复的传承及评价新模式，为临床疗效提供有力保障。

发挥中医药重要作用 走出骨疾病治疗新路

从生物医学向智能医学迈进、转化是现代医学发展的一个标志。第十四届全国人大代表、南通大学附属医院骨科主任刘璠认为，现代医学的手段和技术在中医药的研究中具有其独特的重要性，也是攻克中医药难点的关键。在临床实践中，骨科医生面临许多挑战，促使其驱动科研，并注重创新和发明，以实现骨健康、骨疾病的精准化、微创化和个性化治疗。

“随着我国老龄化趋势的加剧，骨健康问题已经成为影响老年人生活质量的重要因素。近年来，生活伤、运动伤以及老年骨折很常见，尤其是老年骨折。”北京积水潭医院党委委员、副院长吴新宝认为，“骨科治疗需要多学科共同协作，而中医药在多学科协作中发挥着重要作用。目前骨科强调追求微创治疗，而中医骨伤走在了微创治疗的前沿。我们要利用好中医优势、文化特点，深入挖掘和开发中医药在骨科治疗中的潜力，守护骨健康和全民健康。”

“随着社会的需求和健康理念的变化，中医药企业面临着机遇与挑战并存的局面。”赛灵药业科技集团股份有限公司董事长、总裁曹智刚说，企业应在中医药开拓创新过程中发挥主体作用。一方面要联合高水平的医疗机构和专家，对产品开展高质量的循证医学研究，促进中医药的临床价值体现；另一方面要在国家政策的指引下，探索整合“产、学、研、资、政”各方的资源，形成协同机制。