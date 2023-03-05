王晖代表：让老年群体充分享受便利

全国两会前，辽宁省沈阳市皇姑区三台子街道牡丹社区的居家养老中心里，社区党委书记王晖代表和在这里吃饭的老人打着招呼——“老人家身体怎么样啊？”“最近身体有没有感觉好一点？”王晖代表经常来到这里，趁着社区老人集中时和他们“唠唠”最近的家长里短。

“咱们社区有两个‘40’，一个是建成时间超过40年，一个是老年人比例超过40%。作为沈阳市一个重点的老龄化社区，我们社区养老的任务尤为繁重。”王晖代表告诉记者，“党中央提出，坚持人民城市人民建、人民城市为人民。老年人是城市发展中的重要群体，我们要切实保障老年人在城市的发展和治理中切实受惠。”

应对社区老龄化问题，王晖代表和她的同事们费尽了心思——在牡丹社区，居家养老中心的工作人员为辖区内的老人安排了多种养老和康养服务，全力保障老人的生活和健康。

王晖代表举了这样一个案例。在她所工作的社区，曾有一位老人每隔几天就要大老远跑去一家三甲医院做理疗保健。在社区康复能力不断完善后，这位老人选择在社区做理疗保健。

“一方面，老人节省了路上的时间和精力；另一方面，三甲医院的医疗资源也得到了节约，得以用在更需要的地方。”王晖代表说。

随后，王晖代表前往辽宁省多地的多个社区、养老服务机构和相关企业开展调研，并最终形成了她今年关于社区康复的建议。王晖代表建议进一步降低社区康复的准入门槛，推动社区康复服务社会化，并为社区康复提供更大力度的支持。

《 人民日报 》（ 2023年03月05日 10 版）