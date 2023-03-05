读懂每一位患者的故事

今年63岁的王阿姨，长期居住于河北燕郊，务农。长年累月的生活重负使得她满脸风霜。近一年，她反复胸痛，以至于胸闷喘憋，甚至不能平卧。当地医院医生开给她的药物也不能缓解痛苦，生活受到巨大困扰。

王阿姨独自带大一双儿女。如今儿子儿媳在本地经商，女儿在京工作。因为怕耽误孩子们的事，她从不轻易麻烦子女。1年前心梗发作时，她怕影响孩子工作就没有及时去就诊，直到逐渐出现喘憋、咳嗽咳痰后才到当地医院就诊，当时她已经出现了胸腔积液和肾功能衰竭。

当地医院立即对她进行利尿治疗，但症状只能稍稍缓解。王阿姨的儿子也带着她辗转多家北京三甲医院，但均因手术风险高，建议她药物维持治疗。这次就诊是因难以忍受的胸痛，女儿带着她连夜来到我院急诊。女儿对医学知识并没有太多了解，但很坚定地认为，只要做了手术，母亲的病就会好。

当王阿姨第一天住院时，就已是满肺啰音、氧合低、血压低，少尿、肌酐高，心脏射血分数仅有25%（正常的1/4），心绞痛发作时出现前壁导联广泛的压低，病情非常危重。我们请患者女儿来讲病情时，女儿却认为母亲的状况并不严重。她很关心母亲，但因平时工作忙，而且住得远，和我们会面的时间很短，匆匆20分钟。我们只能够将患者的概况描述一下。但我能感觉到，患者女儿发自内心地想为母亲争取更多的机会。于是，我们和她为患者制定了一个稳步的进阶计划，争取让老人获得积极治疗的机会。

王阿姨入院后很少说话，吃得也很少，轻微活动就会出现胸闷的症状，夜间还有喘憋出现。在全面药物治疗、有创血压监测下，她的心衰症状稳定住了，未再发作胸闷症状。但患者依然无精打采，每次看到我，她就非常迫切地问：“医生我什么时候能做手术？”她期待的眼神让我们产生一定要帮她完成心愿的信念。

“您的心衰症状已经得到控制了，但血压实在太低了，争取多吃一些吧。”老人是回族人，很多食物都有限制。我们为老人制定了每日食谱，联系她的女儿了解她的口味。老人渐渐地吃得多了一些，有力气独坐一会儿，甚至能够下床站立。

但因为王阿姨缺血性心肌病诊断明确，是否还有手术机会需要进一步评估存活心肌，而她的情绪已经很急迫了。

在危重患者讨论会上，我们从病情评估到患者情绪稳定都做了讨论。患者的文化水平和心理状态都不能接受无法马上手术这个现实。手术是否有指征取决于是否还有存活心肌，但我们首先需要说服老人接受这项检查。

经过劝说，老人认可了普通服药也能解决问题。解决了心病，她逐渐恢复了笑容。当天下午患者女儿打来电话，跟我说老人特别开心，让母亲在我们这里治疗家人也很放心，对于后续的检查他们也都会积极配合。

可惜，PET-CT结果还是令人沮丧，没有看到存活的心肌，血运重建对患者心功能及缺血并没有获益。拿到报告，我们试探性地问王阿姨，做手术对肾脏风险还是很大的，而且通过目前咱们的用药，心绞痛心衰并没有再发，不做手术您觉得能够接受吗？

老人坦然地说，肾脏坏了需要透析，会给孩子添更多的麻烦，不做手术也罢。她的女儿对于这个消息已经有所准备，既然目前的状态是老人最好的状态，还能避免更大的损伤，这对患者也是一个很好的选择。

仍记得在一次人文医学课中，老师讲到“心术不可得罪于天地，言行须留好样给儿孙”。患者和家属的配合是珍贵的。能够发自真心地进行交流和沟通，对于我们自身也是一笔财富。站在患者的角度思考问题，对良好医患关系建立是个很好的开始。

治疗要从“心”开始，只有先打开患者的心结，才能使临床治疗发挥最佳效果。每一位患者都是一本故事书，要读懂它，需要我们真正从患者的角度出发去考虑问题，同时要采用他们可以接受的方式去进行我们的医疗行为。

（作者为北京安贞医院心内重症医学中心副主任医师）