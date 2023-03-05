“常态化开展大中小学生心理健康教育”“提高婴幼儿照护质量”“优化生育配套支持政策”……全国两会召开，广大代表委员带来了一个个回应热点、冒着热气、关系群众切身利益的好建议，广大网友回之以热情点赞。

来自一线的好建议，实在。老百姓最关心、最直接、最现实的需求是什么，缺少什么、期盼什么，实践探索有哪些可贵做法、先进经验、务实思考？代表委员深入一线、躬身实践，在实践中抓细节、抓点滴，写出了一句句老百姓的心里话、心头盼。国家京剧院院长王勇委员长期关注乡村一线的文化传承问题，提出以艺术赓续和弘扬乡土文化、记住乡愁的建议；标枪运动员刘诗颖委员注意到部分运动项目后备人才缺乏，建议在“双减”背景下深入抓好体教融合；云南省红河哈尼族彝族自治州屏边苗族自治县新华乡河南村乡村医生杨莲英代表持续关注边疆民族地区乡村医生发展问题，建议提高待遇保障、加强培训力度……实事求是的话语，真抓实干的作风，托举着人民对美好生活的向往。

来自一线的好建议，深刻。许多代表委员是行业权威、专家学者，他们善于从现象中看本质、从现状里看趋势、从细微中看大局——一粒种子关乎粮食安全，一剂疫苗助力健康中国建设，一项技术关系未来发展……历经无数个日夜的反复推敲、深刻思考，凝聚成一份份含金量十足、针对性和建设性都很强的议案提案、意见建议——“加强农业种质资源保护开发利用”“织密国家公共卫生防护网”“加大新能源储能产业发展”……这些真知灼见，迸发着前瞻的智慧。

从一线来的建议能更好服务一线。为了更好服务党和国家工作大局，代表委员不仅建真言、献实策、开良方，而且沉到一线抓监督、抓督办、抓落实，让群众不断看到变化、得到实惠，助力经济社会各领域发生许多可喜变化。

《 人民日报 》（ 2023年03月05日 10 版）