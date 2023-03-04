国际HPV知晓日：加速消除宫颈癌 九价疫苗扩龄接种持续推进

3月4日为国际乳头瘤病毒学会(IPVS)发起的“国际HPV知晓日”。高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染是宫颈癌的主要致病原因，加强疫苗接种是有效防控并最终实现消除宫颈癌手段之一。近年来，HPV疫苗普及接种工作在各地有序开展，疫苗扩龄工作也在持续跟进。

2020年，世界卫生组织（WHO）发布《加速消除宫颈癌全球战略》，全球194个国家共同承诺要消除这种癌症。近年来，在多项政策支持下，我国HPV疫苗接种由最初几个省份先行先试逐渐发展为全国范围推广，接种范围也在进一步扩大。

为加快我国宫颈癌消除进程，保护和增进广大妇女健康，国家卫健委等十部门联合印发《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》 ，通过广泛宣传宫颈癌防治知识和理念，促进HPV疫苗接种，加强宫颈癌筛查服务，促进早诊早治。

“中国女性HPV感染率按年龄呈‘双峰’分布：第一个高峰在17-24岁，第二个高峰在40-44岁。”中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院乔友林介绍，我国HPV52和58型的流行情况远高于全球的水平。接种九价HPV疫苗，可以比较好地覆盖中国女性人群易感的两个高危型别。去年8月，九价HPV疫苗获得国家药品监督管理局批准，适用人群从16-26岁女性扩大为9-45岁女性。“九价HPV疫苗获批扩大使用年龄，未来更多年龄层的女性将从中获益，降低宫颈癌等HPV相关疾病的发病风险。”乔友林说。伴随着相关政策的落地，各地都在积极推进HPV疫苗“扩龄”工作。

据各地疾控中心、接种门诊官网或公众号等公开信息，目前西安 、上海 、广州、南京、石家庄等多地已启动扩龄后接种工作。其中，陕西西安是搭上HPV扩龄“首班车”的城市，市民可在“健康陕西公众服务”小程序直接进行接种预约。上海、广州 也走在扩龄接种“一线”，于去年11月11日双城同日开打。今年，南京将九价HPV疫苗加速纳入了接种计划，南京也是江苏首个接种九价HPV疫苗适龄女孩有补贴的城市。

针对九价HPV疫苗“一苗难求”的紧俏情况，相关方面也在积极推动疫苗供应保障工作。据HPV疫苗供应商之一的默沙东相关负责人介绍，为更好保障疫苗接种供应，近年来，默沙东已投入超过10亿美元提高已有的HPV疫苗生产设施的产能，并建造新的生产设施。2022年上半年，四价HPV疫苗在中国的批签发量同比提升超90%，九价HPV疫苗的批签发量则同比增长约4倍 。

“全世界146个国家都已经把HPV疫苗纳入到国家计划免疫。”乔友林表示，希望随着我国HPV疫苗接种工作的推进以及早筛工作的开展，进一步完善宫颈癌防治体系，助力实现消除宫颈癌全球战略。