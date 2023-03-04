国家卫健委：对流感等季节性传染病救治要坚持关口前移

当前正值冬春季节交替，气温多变。有不少省份出现了流感和诺如病毒感染等季节性传染病聚集性发生，引起社会关注。为此，国家卫健委组织召开全国流感、诺如病毒感染医疗救治工作视频会议，强调要坚持关口前移，强化重症预警，关注儿童、老年人、孕妇等高危人群和有基础性疾病的患者，做好医疗救治工作。

会议要求各地高度重视流感、诺如病毒感染医疗救治工作，统筹好医疗资源，配齐、配强医院相关科室力量，急诊、发热门诊、肠道门诊要加强应急值守，安排有经验的高年资医生出诊。同时，要加强科普宣传和健康教育，引导群众正确了解相关疾病知识，提高预防和早诊早治意识。

对于个人来讲，如何做好流感、诺如病毒的防护？国家卫健委医疗应急司司长郭燕红指出，流感和诺如病毒都是季节性传染病。流感是由流感病毒引起的呼吸道传染病，主要是通过飞沫和密切接触传播。流感每年都呈季节性流行，大多属于自限性疾病，但部分患者会出现肺炎或者其他并发症，重症病例主要发生在老人、儿童、孕产妇和有慢性基础性疾病的人群中。对流感的预防措施主要包括接种疫苗，戴口罩、常洗手，做好通风，减少人员聚集等。出现流感症状之后，要注意休息和自我隔离，有重症高危因素的患者，发病后应当及时就诊。

郭燕红介绍说，诺如病毒主要通过消化道感染引起急性胃肠炎，大多以接触感染的病人，食用被病毒污染的水、食物等引起传播。诺如病毒在环境当中抵抗力比较强，感染后潜伏期短，病人的排毒时间也比较长，容易在人群间造成传播。每年10月到次年3月都是诺如病毒感染高发的时期，重点防控场所是学校、托幼机构以及集中供餐的集体单位。预防措施主要是保持良好的手部卫生，做好个人饮食卫生。例如，不喝生水、瓜果蔬菜清洗干净等，尽可能吃做熟的蔬菜，食物要做到高温煮熟。诺如病毒感染发病以轻症为主，最主要的症状是上吐下泻，属于自限性疾病，感染以后要注意补充水分，保持电解质平衡，如果有严重的呕吐、腹泻，存在脱水风险就要及时就医。

“针对这些季节性传染病，我们已经要求各级医疗机构进一步强化预检分诊，发热门诊、肠道门诊都要做到应开尽开，并储备一定数量的治疗药物。”郭燕红表示，接诊医生遇到有相关症状患者时，要加强诊断和鉴别，根据病因和症状给予积极治疗，切实保障好就诊患者的医疗需求。（本报北京3月3日电 本报记者 金振娅）