聚焦妇幼健康 专家共议宫颈癌防治之策

由人民网·人民健康主办的2023年全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在以“加速消除宫颈癌 促进妇幼健康”为主题的专场座谈上，与会专家围绕消除宫颈癌行动展开话题分享与讨论，提出要从提升女性健康防护意识出发，支持新型疫苗佐剂创新应用，共同为宫颈癌防治提出解决方案。

国家卫生健康委妇幼健康司妇女卫生处处长徐晓超，全国人大代表、首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕，国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任赵方辉，清华大学药学院研究员张永辉，北京市顺义区妇幼保健院妇女健康保健中心主任徐燕军参加座谈。

以协作为路径 加快宫颈癌消除步伐

宫颈癌防治需要多方力量的共同参与。说到这个问题时，徐晓超介绍说，我国在2009年便将宫颈癌和乳腺癌“两癌”防治工作纳入到国家重大卫生服务项目中，并在实践中探索出“政府主导、多部门合作、全社会参与”这一适合中国国情的宫颈癌综合防控模式。自此以后，“两癌”筛查工作进一步扩大了筛查人群覆盖面，全面推动宫颈癌早筛、早诊、早治。

同时，徐晓超也表示，我国有多省市将“两癌”筛查、为女性提供免费接种HPV疫苗等健康服务纳入到政府为民办实事项目中。“两癌”筛查工作需要多个部门共同配合，现在已经形成多部门联合工作机制和专为守护妇女儿童健康的妇幼健康行政管理和技术服务体系，为消除宫颈癌起到了重要帮助作用。

以预防为前提 提升女性健康意识

“女性作为自己健康的第一责任人，应该提升健康意识，密切关注自我身体状态。”全国人大代表、首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕分享到，如果宫颈癌、乳腺癌能够早发现、早治疗，五年存活率是较高的。随着医疗技术的不断提高，宫颈癌、乳腺癌的防治水平也在不断提升，通过早期筛查不仅能够尽早发现癌症并及时遏制，还有利于尽可能避免后期在化疗、放疗过程中对女性卵巢的伤害。

“预防和筛查共同发挥作用，不但可以有效降低宫颈癌发病率，同时可以减少后期因治病而带来的医疗资源的消耗。”国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任赵方辉说，预防意识对宫颈癌防治很有必要，广大女性应该提高健康素养，加强了解宫颈癌防治的正确知识，积极参与两癌早筛，主动地寻求防治手段。同时，政府、医疗卫生机构等各方力量也应结合自身职能，多渠道倡导适龄女性接种HPV疫苗，增强适龄群体筛查宫颈癌的意识，扩大受益群体范围和预防的可及性。

以需求为导向 驱动疫苗创新发展

清华大学药学院研究员张永辉认为，宫颈癌的消除离不开疫苗的创新与应用。在宫颈癌疫苗的应用中，新型佐剂发挥着重要作用。一是因为佐剂的存在放大了免疫效应，可以减少抗原的用量，增加疫苗整体供应量。如遇疫苗市场短期需求激增的情况，佐剂尤其是创新佐剂的使用可以增加产能。二是疫苗佐剂在改变免疫反应的强度的同时，一些新型疫苗佐剂甚至可以在一定程度上改变免疫反应的性质和质量，更有针对性地激发机体产生对抗特定疾病的能力。

北京市顺义区妇幼保健院妇女健康保健中心主任徐燕军在谈到宫颈癌疫苗时说：“接种HPV疫苗是宫颈癌的一级防治措施，也是消除宫颈癌最重要的一道防线”。她以自己所在的顺义区妇幼保健院为例介绍说，基层疫苗接种对于宫颈癌防治有着一定重要性，顺义区27家宫颈癌筛查机构共同组成了顺义区整体的宫颈癌防治管理网络，与各医院的综合服务门诊相配合，为公众提供一条龙的咨询诊疗服务，尽可能满足多元接种需求。