我国将聚焦“一店一早”“一菜一修”“一老一小” 推动一刻钟便民生活圈建设

新华社北京3月2日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部部长王文涛2日在国新办新闻发布会上表示，将结合前期试点经验，在全国范围内开展一刻钟便民生活圈建设三年行动，努力把居民的“需求清单”转化为一刻钟便民生活圈的“满意清单”。

“总体考虑是，本着‘缺什么、补什么’的原则，因城施策、有的可能还要‘因圈施策’，不能一个标准、一个模子去套，体现个性化、多元化和特色化，优化社区消费空间布局，配强消费载体设施，提升智能化便利化水平，丰富多元消费业态。”王文涛说。

据介绍，近几年商务部会同有关部门分两批在80个城市开展一刻钟便民生活圈建设，推进便民服务进社区、进居民点。目前已建设1402个便民生活圈，服务社区居民3200多万人。

王文涛说，将在前期基础上进行总结，针对问题提出解决方案，力争到2025年让有条件的城市都行动起来，开展多种形式的一刻钟便民生活圈创建，满足老百姓日常生活的基本需求。

一是发展“一店一早”。“一店”是便利店，满足步行15分钟能够买到日常生活基本所需；“一早”是早餐点。要推动更多连锁化、品牌化的便利店和早餐点进社区，同时引入一些特色的、传统的、创业的多元市场主体。

二是补齐“一菜一修”。“一菜”是菜场，要按照一定的标准改造提升各种形式的菜市场，更关注环境、卫生和质量的把控；“一修”主要是日常的配钥匙、修鞋等。

三是服务好“一老一小”。“老”就是老年康护，“小”是幼儿托管，建设完善一些服务设施，解决大家的“后顾之忧”。

王文涛表示，要把居民所需所盼、急难愁盼作为工作的出发点和落脚点，真正把一刻钟生活圈建成社区居民的“幸福圈”。