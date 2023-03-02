王晓源荣获“全国巾帼建功标兵”

近日，全国妇联发布《关于表彰全国三八红旗手标兵、全国三八红旗手、全国三八红旗集体和全国巾帼文明岗、全国巾帼建功标兵、全国巾帼建功先进集体的决定》（妇字〔2023〕9号），以表彰先进个人和先进集体立足岗位，为实现中华民族伟大复兴中国梦奉献巾帼之力，激励广大妇女“巾帼心向党、奋斗新征程”。柳州市妇幼保健院党委副书记、院长、主任医师王晓源荣获“全国巾帼建功标兵”称号。

王晓源，柳州市妇幼保健院党委副书记、院长，主任医师，硕士研究生导师，擅长呼吸重症、外科重症等疾病的诊断治疗。任中国医师协会重症医学医师分会委员，广西医学会重症医学会分会副主任委员，广西医师协会重症医学分会副主任委员，广西重症医学质控中心副主任，广西医师协会急危重症超声委员会副主任委员，广西医师协会休克与脓毒症专委会副主任委员，广西医师协会生命支持分会常委，柳州市重症医学质量控制中心副主任。

王晓源毕业后在一线从事临床医疗工作，从第一次使用呼吸机成功救治一名重症哮喘患者，到现在作为重症医学专家成功救治无数生命。从一开始的不淡定、不确定，到现在的冷静判断、准确施救，一干就是27年。在成长的过程中，除了救治成功的喜悦，还必须承受失败的沮丧，也在失败后产生过放弃的念头，但却又在患者家属绝望和祈求的眼神中选择了坚持。

在对危重症患者的救治过程中，在一次次和“死神”的博弈中，在参与了重大突发事件的应急抢救后，王晓源感受到了生命的顽强与坚毅，那是她对生命和价值的重新认识，是对“人道、服务、奉献”工作宗旨的最好诠释。每当把患者从死亡的边缘“拉回”，获得新生；每当面对突发紧急救治工作，给患者、社会交出满意的答卷，王晓源就会感到所有的艰辛与付出都是值得的。

在临床一线日日夜夜地淬炼下，王晓源成长为一名自信、果敢、向上的医生。她用辛劳和汗水投身工作，用热爱和奉献升华自己，用责任和担当诠释“巾帼不让须眉”的誓言，展现“妇女能顶半边天”的睿智。