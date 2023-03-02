“阳康”后哪些人要体检？重点关注哪些指标？专家详解

很多人在新冠“阳康”之后，会对自己的身体健康产生疑问。那么，“阳康”后是否有必要进行体检？哪些指标需要重点关注？针对这些问题，记者采访了北京友谊医院国际医学部副主任、主任医师王婷婷。

“阳康”后哪些人要体检？王婷婷表示，“阳康”不等于“健康”，新冠感染后，人体免疫系统与病毒激烈交锋，可能会损伤人体器官，特别是对于有基础疾病的人群及中老年人群。“阳康”后应及时进行有针对性的体检，发现问题并及时处理。

新冠病毒感染对肺部及全身各个器官都有影响，“阳康”后如何做体检？哪些指标需要重点关注？

王婷婷建议，“阳康”后对呼吸系统、循环系统、免疫系统等进行针对性检测。她说，病毒主要侵犯呼吸道，可进行胸部CT、肺功能等检查。新冠感染期间，可能因退烧药、止痛药、使用不当造成肝肾损伤，可进行肝肾功能检查。免疫力对健康至关重要，“阳康”后，建议进行免疫球蛋白及补体、淋巴细胞亚群等免疫指标检测，及时发现健康漏洞。

具体来说，以下这些体检项目，“阳康”后需要重点关注。

肝肾功能

新冠感染期间，会服用一些药物，比如退烧药、抗生素以及抗病毒中成药，这些药物会对部分人的肝肾功能造成影响，尤其是大量饮酒、肥胖及既往有肝肾功能疾病的人群。

血糖、血脂及脂肪肝情况

新冠感染及康复期间，以及后续春节期间，吃得多，运动少，可以检查一下血糖、血脂及脂肪肝的情况。

肺脏

如仍存在咳嗽、咳痰、发烧的症状，建议关注肺部CT、血常规及脉氧饱和度的结果。

心脏

如果仍存在心慌、胸闷等一些心脏的症状，建议进行心电图、心肌酶、超声心动图等检查。

血钾、血钠等电解质结果

新冠感染后部分人食欲减退，进食减少，或发生血钾、血钠等电解质异常，可以做相关检查。

免疫系统

可以了解一下自己的免疫系统，比如免疫球蛋白及补体、淋巴细胞亚群、甲状腺功能等。

其他

需要结合本人具体情况，如家族史、既往疾病史，关注相应的检查结果。如既往有高血压的人，因新冠感染、康复期间睡眠差，可能会引起血压波动，需要按时服药，规律监测血压；如有下肢单侧肢体肿胀、胸痛、咯血等情况，注意关注血管超声以及凝血功能检查。