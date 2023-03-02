推动社会保障事业高质量可持续发展

2021年2月26日，习近平总书记主持十九届中央政治局第二十八次集体学习时强调，要加大再分配力度，强化互助共济功能，把更多人纳入社会保障体系，为广大人民群众提供更可靠、更充分的保障，不断满足人民群众多层次多样化需求，健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，进一步织密社会保障安全网，促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展。

人力资源社会保障部党组将学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话精神作为重要政治任务，通过多种形式组织全系统干部职工开展深入学习研讨，深刻领会精神实质和重大意义，切实增强贯彻落实的思想自觉政治自觉行动自觉。习近平总书记的重要讲话科学系统、立意高远、思想深邃、内涵丰富，是指导推进当前和今后一个时期社会保障事业发展的纲领性文献。我们要持续深入学习领会，不断加深理解，在实践中认真抓好贯彻落实，在推进中国式现代化进程中努力实现社会保障事业高质量发展、可持续发展。

充分认识社会保障对于推进中国式现代化的重大意义

社会保障是现代国家的重要社会经济制度。习近平总书记强调，社会保障是保障和改善民生、维护社会公平、增进人民福祉的基本制度保障，是促进经济社会发展、实现广大人民群众共享改革发展成果的重要制度安排，是治国安邦的大问题。这一重要论断，深刻阐明社会保障在推进中国式现代化中的重要地位，深刻揭示社会保障与民生改善、经济发展、社会稳定之间的深层逻辑，把社会保障的重要性提升到前所未有的高度。

中国式现代化是人口规模巨大的现代化，是全体人民共同富裕的现代化。社会保障能够有效维护全体社会成员的基本生存与生活，具有显著的收入再分配功能，体现中华传统文化中同舟共济、互助合作的公序良俗。社会保障可以平衡不同利益群体之间的收入分配关系，缩小贫富差距，还可以改善居民消费预期，提振有效需求，推动经济发展。这要求我们从践行党的性质宗旨、巩固党的执政基础、提升治国理政能力的战略高度，提高政治站位，把准工作定位，增强做好社会保障工作的责任感使命感紧迫感，积极助力经济社会持续健康发展，使现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

推进社会保障事业发展需要把握的重大原则

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央推动我国社会保障事业发展进入快车道，取得重大成就。在丰富实践中积累了宝贵经验，形成了一系列规律性认识，需要长期坚持、不断完善。

坚持党的领导。习近平总书记强调，我们坚持发挥中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势，集中力量办大事，推动社会保障事业行稳致远。推进社会保障制度建设，关系社会方方面面，涉及深层次的重大利益格局调整，其复杂性、艰巨性、敏感性都非常突出。这要求我们必须始终坚持党的领导这个最大优势，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，切实把党的领导体现在社会保障工作的全过程和各方面。要求我们充分发挥中国特色社会主义制度优势，坚持全国一盘棋，集中资源和力量，破解社会保障深层次体制机制障碍，开创事业发展新局面。

坚持人民至上。习近平总书记强调，坚持人民至上，坚持共同富裕，把增进民生福祉、促进社会公平作为发展社会保障事业的根本出发点和落脚点，使改革发展成果更多更公平惠及全体人民。这要求我们始终站稳人民立场，自觉践行以人民为中心的发展思想，在推动民生保障方面持续用力。要求我们聚焦群众在社会保障方面反映强烈的烦心事、操心事、揪心事，用心用情办实事解难题，让群众得到实实在在的好处，时时处处感受到党和政府的关怀和温暖。

坚持中国特色。习近平总书记强调，我们注重学习借鉴国外社会保障有益经验，但不是照抄照搬、简单复制，而是立足国情、积极探索、大胆创新，成功建设了具有鲜明中国特色的社会保障体系。我国社会保障制度坚持社会主义制度本质要求，立足基本国情，充分考虑阶段性特征，吸收中华优秀传统文化基因，尊重地方探索创新，借鉴国际经验做法，在摸着石头过河的渐进过程中蹚出属于自己的路来。这要求我们充分认识我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情，推进社会保障事业始终要服从和服务于经济发展大局。要求我们坚持既定的改革方向不动摇，少走弯路、不走回头路，又顺应形势变化，开拓思路、大胆创新，展现事业发展的新图景。要求我们拓宽国际视野，密切关注国外社会保障发展情况，既学习经验，更汲取教训，以我为主、为我所用。

坚持尽力而为、量力而行。习近平总书记强调，坚持实事求是，既尽力而为又量力而行，把提高社会保障水平建立在经济和财力可持续增长的基础之上，不脱离实际、超越阶段。一方面，党和政府承担着保障和改善民生的责任，必须主动担当作为。另一方面，民生改善必须坚持一切从实际出发，做到社会保障与经济社会发展水平相适应。尽力而为、量力而行，两个方面辩证统一、相得益彰，充分体现了实事求是的科学精神。这要求我们统筹需要和可能，根据经济发展和财力水平谋划实施社会保障政策举措，健全待遇合理调整机制，循序渐进、久久为功，避免一些国家盲目“福利赶超”“泛福利化”导致制度难以运行、社会动荡等弊端。

坚持科学的思想和工作方法。我国社会保障体系建设已经进入系统集成、协同高效的新阶段。随着社会保障改革进入深水区，面临环境的复杂程度和解决问题的难度明显加大。人口老龄化、新型城镇化、就业方式多样化、数字化等加快发展，也带来许多新情况新挑战。推进中国式现代化，需要处理好若干重大关系，要求我们正确理解和把握蕴含其中的立场观点方法，紧密结合工作实际，使社会保障政策体系体现时代性、把握规律性、具有前瞻性、富于创造性。要求我们强化系统观念，更加注重制度、体制、经办、监管、服务全链条的统筹衔接。要求我们兼顾效率与公平，全面落实社会保障基本权利，健全缴费激励约束机制，发挥社会政策的托底功能，实现效率与公平相统一、权利与义务相对应。要求我们从增强国家层面社会保障制度统一性和规范性出发，呈现出活力与秩序的有机统一。要求我们增强风险意识、强化底线思维，始终牢牢守住保障群众基本生活这一民生底线。

扎实推进社会保障事业高质量可持续发展

习近平总书记强调，促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展。这是新征程上社会保障事业发展的鲜明主题。党的二十大报告明确了健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系的目标要求。我们要深刻领会习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，把握稳中求进工作总基调，紧紧围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，坚持坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的工作思路，扎实推进社会保障事业再上新台阶，为中国式现代化贡献积极力量。

深化制度改革，稳步推进养老保险制度改革总体方案明确的任务，成熟一项、出台一项，扎实做好养老保险全国统筹工作，有序推进个人养老金制度实施和职业伤害保障试点，继续提高失业保险、工伤保险统筹层次。强化精准扩面，把更多的农民工、灵活就业人员、新业态从业者等群体纳入保障范围。强化待遇发放，完善落实筹资和待遇调整机制，健全社保基金保值增值制度体系，确保各项社保待遇按时足额发放。强化基金安全，健全监管体系，完善政策、经办、信息、监督“四位一体”的风险防控机制。强化便民服务，完善全国统一的社会保险公共服务平台，推行以社会保障卡为载体的“一卡通”管理服务新模式，持续改进系统行风，努力为群众提供更加精细高效贴心的服务。强化法治保障，健全社会保障法律法规体系，增强制度的规范性、统一性、约束性。

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 10 版）