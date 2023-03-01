直播预告：用心声 唤新声——学龄听损群体的正确早干预

听力与语言是人类相互交流和认识世界的重要手段，然而，耳病和听力障碍的阴霾却袭扰着人类，渐成耳朵健康杀手。

3月3日19：00至20：00，中国残疾人福利基金会理事会理事长龙墨、首都医科大学附属北京同仁医院耳科主任李永新、北京邮电大学在读研究生贾雨琦将做客“人民好医生”客户端，围绕耳病和听力障碍相关问题进行交流分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

龙墨，中国残疾人福利基金会理事会理事长。主任医师，听力师，华东师范大学兼职教授，曾任中国语言听力康复研究中心主任，华东师范大学言语听觉康复科学研究院副院长，第十三届全国政协农业和农村委员会委员，第十四届全国政协委员，国家残疾预防专家咨询委员会委员，担任中国残疾人康复协会听力语言康复专业委员会主任委员，《中国听力语言康复科学杂志》总编，《听力学及言语疾病杂志》编委。

李永新，主任医师，教授，博士生导师，耳科主任。首都医科大学附属北京同仁医院主任医师，中华医学会耳鼻咽喉科学分会耳科学组副组长，中国医师学会耳科学组副组长，北京市高级卫生人才“百”层次，中国残联听力言语康复委员会副主任委员，中国中西医结合学会耳聋专家委员会副主任，国家及北京市自然科学基金评审专家，《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》《中华耳科学》等期刊编委，主持多项课题，其中国家自然科学基金5项。

贾雨琦，北京邮电大学软件工程专业在读研究生， 20岁时植入人工耳蜗。

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