阿里健康联合病痛挑战基金会发布罕见病就诊地图 

在国际罕见病日前夕，阿里健康联合北京病痛挑战公益基金会发布罕见病就诊地图，帮助罕见病患者们更便捷地获取就诊信息，提高就诊的便利性和准确性。即日起，在支付宝首页搜索“患者援助”进入罕见病就诊地图即可查询就诊信息。

据阿里健康公益团队相关负责人介绍，罕见病就诊地图把卫健委发布的罕见病目录中121种罕见病对应的可查询指南、疾病同义词和已纳入全国罕见病诊疗协作网的324家诊疗医院做匹配检索，结合阿里健康的技术能力，通过LBS推荐服务，为用户提供全面、专业的全国罕见病医生和机构信息，缩短罕见病群体就医路径，提高罕见病患者就诊便利性和准确性。

随着罕见病就诊地图的发布，阿里健康公益以罕见病患者需求为中心，联合各级政府、基金会、药企、医疗机构等多方资源，整合相互优势，搭建的“罕见病患者一站式信息服务平台”，其功能更加完善、服务更加全面。针对罕见病患者面临的“诊疗难、用药难、支付难”三大难题，提供就诊地图、全球药物引进申请、患者援助申请等服务，一站式解决罕见病患者难题，并为罕见病患者提供更多智慧化的医疗解决方案。

“阿里健康公益始终秉承着让天下好药找得到、用得上、付得起这一初心，希望通过互联网技术打通罕见病就医、用药环节，帮助患者更好地获得治疗。”阿里健康资深副总裁马立表示，罕见病就诊地图的发布是多方为罕见病支持体系建设做的有效探索，希望未来能够吸引更多医生以及有专业医学知识的人士加入，共同打造成罕见病患者的“求医指南”。