华彬快消品参展博鳌健康食品科学大会暨博览会

近日，博鳌健康食品科学大会暨博览会（FHE）在博鳌亚洲论坛国际会议中心举办，本次大会旨在通过国内外科学信息的交流，推动健康食品产业的发展，搭建一个政府、学术界、产业界，以及产学研交流合作的国际性的平台。本次大会期间，华彬旗下的自主研发的战马能量型维生素饮料荣获本届大会“创新健康科技产品”奖。

据了解，本次大会以“健康食品让健康更主动”为主题，由上海君石生命科学研究院、北京食品学会、海南远创主动健康产业发展研究院主办。作为聚焦食品有益健康的科学证据的高端对话平台，大会搭建了涵盖4大版块共计12场专题会议，新食品原料、健康食品投融资等多场主题论坛，以及5场创新技术分论。

中国工程院院士，博鳌健康食品科学大会暨博览会（FHE）主席陈君石在致辞中指出，本次大会交流和展示内容，更加强调科学证据，所涉及的观点和内容均有利于人体健康。为此，大会特意设置了多场涵盖健康食品不同领域的专题分论坛，以求为行业发展提供最大化的交流沟通平台。

本届大会同期举办的博览会，还充分利用海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的特许优势，展览面积5000平米，共吸引了包括普通食品、食品原料、功能食品、保健食品、膳食补充剂、特殊医学用途食品、婴幼儿配方食品、药食两用物质及产品、运动食品等在内的150余家各类企业参展。

大会期间，华彬集团工业执行总裁张立刚率队参会，与院士、专家进行了深入交流和互动。张立刚表示，自1995年开始，华彬集团推动红牛维生素功能饮料产品创新并在中国市场落地，为消费者在提供能量、消除疲劳等需求方面提供安全有效的品质服务，并带动了该类别产品的迅速发展。在博览会上，华彬集团旗下的红牛维生素功能饮料、战马能量型维生素饮料、芙丝天然矿泉水等产品展出，获得了广泛的关注。

以大健康产业发展为契机，适时创新好产品并推出民族功能饮料品牌，是华彬快消品新时代在功能饮料行业十分重要的战略定位。华彬快消品负责人表示，华彬快消品将通过FHE平台，加强专业机构、研究院校和专家合作，联合开发更多功能饮品，推动健康食品产业上下游更多合作，探索健康产业发展新模式，实现高质量发展，共同助力我国健康食品产业蓬勃发展。