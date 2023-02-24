建议提案办理见成效丨让更多家庭医生“显身手”——国家卫生健康委以建议提案办理实效提升群众获得感

新华社北京2月24日电题：让更多家庭医生“显身手”——国家卫生健康委以建议提案办理实效提升群众获得感

新华社记者董瑞丰、周颖

广大家庭医生以个人或团队方式为签约居民提供上门诊疗、长期处方、延伸处方、转诊绿色通道、家庭病床等服务，让签约居民获得实惠；疫情防控转段期间，累计指导1300余万居民居家治疗，上门服务超过2300万人次，协助完成65岁以上老年人健康调查1.9亿人……

一组组数据，一个个进展，全国政协委员吴以环时时留意，由衷高兴。2018年全国政协十三届一次会议期间，吴以环提交了关于做实做好家庭医生服务的提案，建议将签约服务内涵建设作为工作重点，不断发展完善家庭医生服务制度。

当时，全国家庭医生签约服务刚刚起步，各地服务规范性和服务质量有待提高。吴以环长期从事卫生健康领域管理工作，深知家庭医生模式对于落实分级诊疗制度、应对老龄化以及构建密切和谐医患关系的意义。

“让家庭医生真正在基层医疗体系中‘大显身手’，要规范化、科学化、专业化，兼顾‘扩面’和‘提质’。”为了提交一份有价值、可借鉴的高质量提案，她调研和总结深圳等家庭医生服务试点城市的改革实践，积极听取相关专家意见建议。这份提案也于2022年被评为政协第十三届全国委员会优秀提案。

收到提案，国家卫生健康委根据职能分工，指定基层卫生健康司第一时间与吴以环联系，就签约服务政策背景、工作进展和下一步考虑进行深入交流。对已有政策或地方经验的建议，详细解释说明；对仍需完善的政策措施和推动地方落实的举措，做出进一步改进工作的安排部署。

“委员的建议基于对一线调查结果的研究分析，准确切中要害，十分值得我们研究思考。”承办提案的相关业务处室负责人说。

在充分吸收包括吴以环在内的全国两会代表委员的建议提案基础上，国家卫生健康委对《关于规范家庭医生签约服务管理的指导意见》进行了补充完善，于2018年9月正式印发，引导家庭医生签约服务工作进一步走上规范化、制度化轨道。

据了解，从2018年到2022年，代表委员充分履职，积极对家庭医生签约服务这项民生工程建言献策。国家卫生健康委收到关于家庭医生签约服务的建议提案共计20件，每一件都严肃对待、认真办理，得到代表委员的一致认可。

这些建议提案为完善相关政策措施发挥了重要作用。近年来，广大家庭医生以群众健康需求为导向，提供全方位、全周期健康服务，并在疫情防控中承担了大量任务。

2022年3月，国家卫生健康委联合5部门印发《关于推进家庭医生签约服务高质量发展的指导意见》。

此外，围绕常态化疫情防控、公共卫生体系建设、有效应对人口老龄化、深化医改等主题，代表委员5年来提出一千多件建议提案，国家卫生健康委在制定相关政策时予以充分吸收采纳。

据介绍，国家卫生健康委党组高度重视建议提案办理工作，委领导全程参与办理工作，审签复文答复，建立工作台账，修订工作规定，实现全流程信息化管理，强化跟踪督办，严控复文质量，持续推进办理结果公开，主动接受社会监督。

国家卫生健康委有关负责人表示，将一如既往重视两会代表委员关于卫生健康工作的建议提案，不断优化政策措施，夯实体系、队伍、能力建设基础，推进卫生健康事业高质量发展。