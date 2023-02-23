2月23日，2023年“南昌惠民保”正式面向南昌市基本医保参保人开放。“南昌惠民保”是一款基于南昌市民医疗健康情况，并充分吸收借鉴其他地区经验基础上，面向南昌市全体基本医疗保险参保人员的普惠型补充医疗保险产品。由南昌市医疗保障局指导、人保财险南昌市分公司作为主承保、十余家保险公司共同承担保险责任、水滴保险经纪为运营平台。

据了解，“南昌惠民保”在产品设计上整体呈现门槛低、保障高、老少同价等特色，旨在进一步减轻南昌市民大病医疗负担。产品保障范围包括医保目录内住院医疗费用保障最高100万元、医保目录外住院医疗费用保障最高100万元、16种特药保障最高100万元。

报销比例方面，采取分段赔付方式，“医保目录内住院医疗费用保障”免赔额为1.5万元，非既往症人员1.5万元至10万元部分赔付比例为65%，10万元以上部分为80%；“医保目录外住院医疗费用保障”免赔额为2万元，非既往症人员2万元-10万元部分赔付比例为65%，10万元以上部分为80%；“指定特药费用保障”不设免赔额，非既往症人员赔付比例为80%。既往症人员报销比例统一为20%。其中医保目录外住院医疗费用保障的正面清单涵盖了666个药品品种与23种器械耗材品种，单次住院器械耗材累计赔付限额人民币5万元。

值得关注的是，“南昌惠民保”将CAR-T治疗药品费用纳入保障范围。此外，“南昌惠民保”支持医保账户支付，允许职工医保个人账户为家庭成员购买，只要是南昌市基本医疗保险参保人，包括南昌市本市城镇职工医保、各区县城乡居民医保参保人，不限户籍、年龄、性别、职业，均可购买。产品不设等待期，购买即生效，保障期间与基本医疗保险同步，保单自2023年1月1日0时生效，保障期限为1年。