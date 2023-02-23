国家卫健委：围绕“保健康、防重症”全力以赴开展医疗救治

人民网北京2月23日电 （记者孙红丽）今日，国务院联防联控机制就巩固疫情防控重大成果有关情况举行发布，并回答记者提问。

会上，有记者问，根据中国疾控中心发布的数据显示，三年多来，我国新冠病毒感染者死亡率保持在全球最低水平，尤其是2022年11月不断优化调整防控措施以来，2亿多人得到诊治，近80万重症患者得到有效救治。在医疗救治方面，采取了哪些措施，实现对人民生命安全和身体健康的有效保护？

对此，国家卫生健康委医政司副司长李大川介绍，2022年11月以来，国家卫生健康委围绕“保健康、防重症”全力以赴开展医疗救治，重点做好以下几个方面工作：

一是实施重点人群分级健康管理。发挥基层医疗卫生机构作用，对辖区内老年人合并基础病等新冠病毒感染重症高风险人群实施健康监测，根据红黄绿三个健康风险等级实施分级健康管理，一旦发生病情变化及时转诊。

二是迅速扩充医疗资源，保障救治需要。二级以上医疗机构发热门诊短时间内由7337个扩充至1.6万个，设置开放率超过98%。重症病床由19.8万张扩充至40.4万张，有效保障了人民群众生命安全和身体健康。同时，建立区域协同工作机制，依托国家医学中心、国家区域医疗中心及省级三甲医院组建了16支国家医疗队，总计2400余名医务人员，在有需要时能够随时调派跨省支援。在全国各省份组织5644家医疗机构组建了118支省级医疗队，总计近6万名医务人员，有效满足各地区医疗救治需要。

三是做好农村地区疫情防控救治工作。以县为单位网格化布局县域医共体，县乡村落实各自功能定位，将合并基础疾病的老年人、儿童等重点人群纳入医联体管理，依托已形成的城乡对口支援工作机制，按照分区包片原则，组织全国1454家城市二级以上医院与2276个县区建立对口帮扶关系，并做到远程医疗服务24小时应诊，推动城市优质医疗资源向县域下沉，畅通市县两级转诊机制，提升重症救治能力。同时加大对农村地区巡回和巡诊力度，早期发现重点人群身体健康变化，确保能够及时送医就诊。

四是大力推动互联网医疗，更好满足人民群众在疫情期间看病就医需要。要求各医疗机构根据诊疗方案和居家治疗指南，为出现新冠感染相关症状患者提供互联网诊疗服务，开具处方，线下进行药品配送，并提倡提供24小时线上用药指导。

五是不断优化医疗救治策略。出台第十版新冠诊疗方案和第四版重症诊疗方案，明确重型/危重型高危人群分类和早期预警指标，对于轻症病例早期介入，强化关口前移，坚持中西医结合和多学科诊疗，有效防止轻症转为重症。建立国家级、省级专家日会诊巡诊制度，分区包片分批次赴各省区开展重症救治巡诊工作，先后组织100余次国家专家组线上会诊，取得良好效果。