湖南省儿童医院：让医院里的“法制学校”活起来

2018年12月3日，湖南省儿童医院在湖南省卫生健康委的指导下，成立了省内医疗卫生单位中的首家“法制学校”。四年多来，湖南省儿童医院通过“法制学校”特色平台，不断优化法治宣传教育工作机制，探索出一条以“四化”工作法为抓手的法治宣传新路子。

促进普法责任清单化

明确责任真抓实干。全面落实医院党政主要负责人“推进法治工作第一责任人”职责。成立法治工作领导小组，统筹法治工作的制度设计、部署调度与跟踪问效。将“法制学校”宣传教育工作纳入医院年度工作计划，与业务工作同计划、同检查、同评比、同总结。

编制清单协同发力。落实“谁执法谁普法”工作责任制。制定法治宣传教育重点工作任务分解表，明确承办部门、参与人员及完成节点，形成环环相扣的管理链条。

构建网格提质增效。划定以党总支为单位的学习片区，建立由党总支书记任片区班主任的院、科两级“法制学校”学法网格。建立健全医院组织、科室自学的普法学习机制，赋予医务人员“法制学员”的身份认知。

促进普法形式多样化

做好“指尖普法”。通过医院微信公众号、官网、院报等平台，设立“一周一释法”专栏，创作发布普法动漫视频，编发推送法律知识。举办法律知识线上有奖答题，从单向推送式普法向双向互动式学法转变，提高员工参与度和关注度。

做好“场景普法”。创新开展模拟法庭进医院、“学法典强医疗”辩论赛、在架病历封存演练等专项活动，通过热点医疗问题讨论强化法治理念宣传，增强普法的趣味性和实用性。

做好“案例普法”。编撰《典型案例汇编》，通过“以案说法、以案说责”，强化医疗质量与安全教育，增强员工法治意识，提升普法的针对性和依从性。

促进普法内容精准化

以科室需求为导向开展“订单式”服务。业务、职能科室主动整理医疗涉法风险点，提交普法需求“订单”。法制工作小组结合相应科室服务特点及“订单”需求，应用实际案例，差异化、常态化、精准化推进“送法进科室”。

以工作联动为契机开展“嵌入式”服务。开展法制“查房”，组织医院法律顾问团队以及相关专家对医院运营情况进行法律“体检”，提出整改建议。利用周会、晨会或业务学习，就依法执业、医疗纠纷预防和处理、安全生产等内容进行法律知识培训，将依法治院理念融入渗透到医院管理的每一个环节、每一个节点。

以社会资源为主力开展“志愿式”服务。引入法律顾问团队以及社会法律工作者，开展志愿服务。针对医、患及普通群众等普法对象关心的法律知识，结合时下热点医疗问题及重点普法工作，开展普法宣传，提供法律援助，打造多样化、个性化、多层次、高品质的开放式法律服务窗口。

促进普法阵地品牌化

探索“多元视角”引方向。为拓宽“法制学校”普法教育辐射面，邀请行政管理者、研究学者、法律实务专家等，探讨新形势下医疗卫生机构如何更加有效地开展法治宣传教育工作、如何为医疗服务和公共卫生事业发展营造良好的法治环境等话题。

融合“本土特色”营氛围。活用“法制学校”普法平台，结合法治宣传主题活动，先后创作发布《我和宪法》《基本卫健法亮点解读》等多部原创动漫视频，以群众喜闻乐见、易于理解和接受的形式传播法律知识、弘扬法治精神。

集成“线上线下”创品牌。通过“法制学校”构建全媒体、多元化的立体普法网络，不仅为本院职工定制“法律课堂”，同时通过线上直播或录播的方式将普法教育延伸到医联体单位，践行湖南儿科医联体法律服务共享理念。

湖南省儿童医院“法制学校”通过“四化”工作法，切实增强了法治宣传教育的质效，普法与学法从“两张皮”变为“有机融合”，从“独唱”变为“大合唱”，从“软任务”变为“硬指标”。