习酒集团“君品文化建设年”启动大会召开

2月20日，习酒集团召开“君品文化建设年”启动大会，号召全体习酒人在君品文化引领下，同心同德、同心同向、同心同行，汇聚合力推动习酒高质量发展、大踏步前进。习酒集团党委书记、董事长张德芹出席会议并讲话，习酒集团党委副书记、总经理汪地强主持会议。

张德芹指出，“知敬畏、懂感恩、行谦让、怀怜悯”是习酒文化基因里的优秀品质，自习酒诞生之日起，一代代习酒人就在赤水河谷付出了辛勤的汗水与泪水，他们把青春、热情和毕生精力都献给了这片土地。全体习酒人必须发扬习酒前辈艰苦奋斗、自强不息、不服输、不认命的精神，坚定信心、恪守职责、保持谦卑、同心努力，推动习酒持续稳定健康发展。

张德芹深入分析了当前国内外经济形势、行业发展环境、习酒发展现状及未来面临的挑战。他强调，2023年，是习酒集团成立后的开局启程之年，也是习酒“君品文化建设年”，全体习酒人必须奋力完成2023年各项目标任务。一是全体管理人员要沉下心来，认真干事，充分发扬习酒人勤劳朴实的优良传统；二是全体人员要以市场为导向，强化服务意识，做好服务工作，提高服务质量，切实践行习酒文化；三是要建立良好的绩效体系和奖惩机制，奖勤罚懒，升优降劣，吐故纳新；四是要建立良好的人才选育体系和创新体系，做好人才引进工作和创新工作。

汪地强指出，习酒“君品文化建设年”启动会，是习酒在关键历史时期做的一个关键举措，在君品文化感染沁润之下，习酒才能行稳致远。“君品文化”建设任重而道远，大家在思想上要高度认识到君品文化对习酒发展的重要性，推进文化建设与时俱进，与习酒集团高质量发展相契合；在行动上要贯彻落实好《习酒集团“君品文化建设年”实施方案》各项要求和工作安排，切实推进君品文化建设再上新台阶。

习酒君品文化是以君子文化为统领，以习酒企业文化为主体，融合鰼部文化、赤水河酒文化、赤水河商业文化、赤水河红色文化等构成的文化体系。“崇道、务本、敬商、爱人”是核心价值观，“知敬畏、懂感恩、行谦让、怀怜悯”是行动指南，也是独属于习酒的、不可被复制的“习酒文化”。这独属于习酒的君品文化，是一代又一代习酒人在70年苦难辉煌的奋斗历程中用心血、汗水和智慧总结提炼的精神财富和文化精髓，是习酒永葆生机、充满活力、走向未来的源泉。

君品文化建设工作在习酒谋全局、长发展过程中具有重要意义，做好君品文化建设，是习酒新发展时期新的挑战，也是习酒集团全新起步的重要机遇。2023年，习酒将认真贯彻党中央和国务院文化战略部署，全面落实省委、省政府及省国资委关于文化建设的工作安排，重点抓好君品文化的内涵丰富、体系梳理、传播矩阵、价值转化等工作。全体习酒人一条心、一盘棋、一股劲，凝心聚力开启习酒“君品文化建设年”，为把习酒建设成为世界一流的、受人喜欢的大型综合企业集团而团结奋斗。