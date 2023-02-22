马晓伟

爱国卫生运动是我们党把群众路线运用于卫生防病工作的伟大创举和成功实践，是我们党全心全意为人民服务根本宗旨在卫生健康工作中的具体体现，是中国特色社会主义事业的重要组成部分。2022年12月26日，在爱国卫生运动开展70周年之际，习近平总书记作出重要指示，要求更加有针对性地开展爱国卫生运动，切实保障人民群众生命安全和身体健康。我们要深入学习领会习近平总书记重要指示精神，统筹谋划、真抓实干，推动爱国卫生运动取得新成效，推动健康中国建设再上新台阶。

爱国卫生运动开展以来取得辉煌成就

上世纪50年代，毛泽东同志等老一辈无产阶级革命家创造性地把党的群众路线与卫生防病工作结合起来，发起了轰轰烈烈的爱国卫生运动，先后开展了一系列卓有成效的卫生健康活动，为保障人民健康作出了重要贡献。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把维护人民健康摆在更加突出的位置，召开全国卫生与健康大会，确定新时代卫生健康工作方针，出台《“健康中国2030”规划纲要》，爱国卫生运动与时俱进，不断丰富工作内涵，取得新的显著成效。一是健康环境得到显著改善。截至2022年底，全国现有国家卫生城市（区）占比达到66.3%，地级及以上城市空气质量平均优良天数占比达87%，农村卫生厕所普及率达73%，城乡人居环境卫生状况发生巨变，我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。二是国家公共卫生安全得到有力保障。通过有效的社会动员，构筑起联防联控、群防群控、专群结合的“防疫大堤”，有效防控了重大传染病疫情。特别是在抗击新冠疫情斗争中，广大人民群众和基层干部共同行动，集中开展环境卫生清理整治，有效降低了疫情通过环境传播的风险。全方位多层次开展健康科普，大力倡导文明健康绿色环保生活方式，群众防病意识明显提升，筑牢了疫情防控的社会大防线。三是人民健康状况大幅改善。爱国卫生运动通过改观念、改环境、改行为，极大激发和弘扬了爱国主义、集体主义精神，有力提升了全民族身心健康素质和全社会综合文明程度，充分显示了“移风易俗、改造国家”的巨大作用。2021年，我国人均期望寿命提高到78.2岁，居民健康素养水平达25.4%，热爱健康、追求健康的新风尚蔚然成风。

新时代开展爱国卫生运动具有重大意义

党的二十大报告提出：“深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，倡导文明健康生活方式。”开展爱国卫生运动是以人民为中心发展思想的重要体现，是全面推进健康中国建设的重要抓手，是实现中国式现代化的内在要求。迈上新征程，我们要站在党和国家工作全局，深刻认识开展爱国卫生运动的重大意义，以爱国卫生运动新成效为建设健康中国和推进中国式现代化注入强大动力。

深入开展爱国卫生运动是全面推进健康中国建设的必然要求。随着工业化和城镇化深入推进、人口老龄化加快、生活方式变化，我国面临多重疾病负担并存、多种健康影响因素交织的复杂局面。保障14亿多人的健康，不能仅靠医疗卫生的“小处方”，更要靠社会综合治理的“大处方”。党的十九届五中全会作出全面推进健康中国建设的决策部署，提出到2035年建成健康中国的远景目标，对健康中国建设提出明确要求。爱国卫生运动是有效的健康治理模式，是多方共建共治共享的综合平台。要通过深入开展爱国卫生运动，从源头上统筹应对复杂的健康影响因素，引导个人主动践行文明健康生活方式，推动各级政府形成有利于健康的治理方式，把全面推进健康中国建设任务落实落细。

深入开展爱国卫生运动是维护国家公共安全的重要保障。防范化解重大疫情和重大突发公共卫生风险，既要靠专业高效的医疗卫生队伍，更要打好群防群控的“人民战争”。爱国卫生运动是实现联防联控、群防群控、平急结合、专群结合的重要载体和平台，是维护国家公共卫生安全的社会性防疫机制。要通过深入开展爱国卫生运动，建立有效的社会动员机制，让每一个人成为公共卫生安全的维护者，让每一个社会“细胞”成为维护公共卫生安全的坚强堡垒，从根本上筑牢公共卫生安全屏障。

深入开展爱国卫生运动是提升社会治理效能的有效载体。基层治理是国家治理的基石，卫生健康治理是基层治理的重要内容，是推进国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。爱国卫生运动是卫生健康领域独有的群众性工作机制，已经成为创新基层治理的有效载体。充分发挥爱国卫生运动独特优势，把卫生健康工作深度融入每一个基层网格，把健康内涵延伸到每一个社会“细胞”，有助于丰富基层治理内容，拓宽群众参与渠道，推动社会治理和服务重心下移、资源下沉，形成社会治理强大合力。

加快落实新时代爱国卫生运动各项重点任务

习近平总书记在党的二十大报告中指出：“必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。”健康是幸福生活最重要的指标。实践证明，爱国卫生运动是行之有效的社会健康管理平台和模式，在全面建设社会主义现代化国家新征程上必将发挥更大作用。我们要认真贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动的重要指示精神，继承和发扬爱国卫生运动优良传统，以制度建设为根本，以长效机制完善为关键，以改革创新为动力，把爱国卫生运动向纵深推进，夯实健康中国建设的关键基础，以卫生健康现代化支撑国家现代化。

强化顶层设计和能力建设，以贯彻党的二十大精神为主线，不断健全爱国卫生制度体系。加强政策研究。深入开展爱国卫生政策理论研究，推进爱国卫生专业技术开发，加强爱国卫生信息化建设，不断提高科学决策和精细化管理能力。加强社会动员。加快爱国卫生与基层治理工作融合，推动形成自上而下行政动员与自下而上主动参与结合的群众动员机制。推进村（居）民委员会公共卫生委员会建设，提高基层公共卫生工作水平，让爱国卫生运动深度融入群众日常生活。加强法治建设。充分总结爱国卫生运动70年历史经验，凝练提升为法律制度，推进爱国卫生工作走上规范化、法治化轨道。

适应新型城镇化和乡村振兴战略要求，以发动群众参与为路径，全面打造健康宜居人居环境。以农村为重点，引导群众积极改造提升生产生活环境，深入开展人居环境整治，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快城乡垃圾和污水处理、厕所等环境卫生基础设施建设，强化病媒生物防制，完善环境卫生长效管护机制，建设健康美丽宜居家园，满足人民群众对美好生活的向往。

倡导文明健康绿色环保生活方式，以健康知识普及为重点，着力提升全民健康素养水平。持续加强老年人、妇女儿童和青少年等重点人群健康教育工作，不断丰富群众身边的体育健身活动，建设举步可就的全民健身场地设施，积极推进无烟环境建设，持续倡导文明健康绿色环保生活方式，进一步涵养文明健康社会风尚。

适应全面推进健康中国建设要求，以卫生城镇创建和健康城市建设为抓手，进一步提高社会健康综合治理能力。鼓励发挥基层首创精神，创新方式方法，以健康治理良好成效助推国家治理体系和治理能力现代化。创新推动卫生城镇创建，强化人居环境改善、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等方面内容，鼓励全域创建，促进城乡卫生管理走上规范化、常态化轨道。大力推进健康城市建设，积极探索有效工作模式，将健康融入城镇规划、建设、管理全过程各环节，加快推进健康细胞建设，夯实健康城市建设微观基础，发挥示范引领作用，打造培育一批健康城镇、健康细胞建设示范样板。积极开展健康影响评估工作，在前期试点工作的基础上，进一步推动各地建立健康影响评估制度，将健康融入各项公共政策、重大规划、重大项目中，不断提升防范化解重大公共卫生风险能力，进一步形成有利于健康的生活方式、生态环境和社会环境。

（作者为国家卫生健康委员会主任、党组书记）

《 人民日报 》（ 2023年02月22日 09 版）

(责编：孙红丽、杨迪)