“我好喜欢这个比赛呀”（平行病历）

“妈妈，我是做手术了吗？”之之（化名）刚睁眼就迫不及待地问妈妈。妈妈赶紧握住他的小手，回答道：“宝贝儿，手术已经做完了。”

和很多小朋友一样，当之之知道马上要进手术室了，因为不愿和妈妈分开，有了一些小情绪，没说两句话，“小金豆”就掉落下来。

巡回护士发现后，立刻蹲下身子，一边帮宝贝擦眼泪一边安抚着说：“宝贝儿，你是想让妈妈陪你一起进去，是不是？阿姨答应你，你醒来的第一眼就能看到妈妈！但是，现在妈妈要去换上和阿姨一样的衣服，才可以进去陪你，我们乖乖等会儿，好吗？”

之之若有所思地低下头，一言不发，但还是紧紧地抓住妈妈的衣服，不愿撒手。

这可难不倒我们经验丰富的巡回护士，她对之之说：“看燕子阿姨给你变个魔术好不好？你来猜猜我的手里有没有棒棒糖？”听到这话，之之立马来了精神，专注地盯着巡回护士的手，小手也松开了妈妈的衣服。

“当当当当，棒棒糖出来了，之之想要吗？”

之之点了点头，又望向了妈妈。妈妈也面露微笑地对他点了点头表示允许。之之开心地拿起棒棒糖，认真地注视着。

“我们这里还有好多小动物呢，你要和他们打个招呼，交个朋友吗？”

之之立马主动伸出小手说：“阿姨，我喜欢长颈鹿，有吗？”

“当然有了，我们还有小猴子呢，我们一起去和他们认识一下吧。”巡回护士耐心地分散着孩子的注意力。

之之主动拉起巡回护士的手，顺利走进了手术室的大门，一进门就兴奋地说：“阿姨，长颈鹿我看到了，这里还有一只小熊猫！”

当护士把之之抱到手术床上后，他满脸好奇地问：“阿姨，咱们现在是要干什么呀？”

“我们现在来比赛呀，看谁笑得最开心。”巡回护士悄悄地拿起鼻内镜镜头对着之之的脸问：“看这个可爱的小朋友是谁，让他笑一笑好不好……”

在大家的陪伴下，之之很快进入了麻醉状态。

手术后，随着麻醉的结束，之之开始慢慢苏醒，第一句话竟是在睡意朦胧的情况下笑着说：“我好喜欢这个比赛呀！”

听到这几个字，我们知道之之一定是做了一个美梦，而且还是个充满欢声笑语、奇幻冒险的美梦。但愿这次“动物园探险之旅”给孩子留下的是一个充满温馨又快乐的回忆。

随着医疗事业蓬勃发展，我们的麻醉、护理工作也在紧跟时代的步伐。自从科室提出努力打造“无哭声”手术室以来，我们每一名医务工作者的工作思路、方式、方法都在逐渐更新着。

哭是孩子的天性，他们还不会像成人一样去表达他们的感情，这就需要我们通过他们的小动作、小眼神、微弱的声音去感知他们内心深处的话语，与他们无缝衔接。一个抱抱、一个小游戏、一件小玩具、一部动画片、一首儿歌……我们一直在寻找着，尝试着，努力为每一名患儿留下美好的、充满温度的回忆。

（作者为首都儿科研究所麻醉科主管护师）