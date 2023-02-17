中国残联等11部门部署第二十四次全国爱耳日宣传教育活动

新华社北京2月16日电（记者高蕾）今年3月3日是第二十四次全国爱耳日。记者16日从中国残联获悉，中国残联、教育部、工业和信息化部、民政部等11个部门近日专门印发通知，明确今年全国爱耳日的主题为“科学爱耳护耳，实现主动健康”，要求各地围绕主题，广泛开展形式多样的宣传、科普活动，因地制宜普及科学爱耳护耳、主动健康、听力康复等知识。

通知强调，各地要加强科学爱耳护耳知识普及，引导社会公众学习听力健康知识，养成科学用耳行为，主动预防噪声污染、耳毒性药物等有害因素对听力造成伤害，定期进行听力健康检查，树立耳聋防治理念和信心，增强主动健康意识。要针对小龄儿童、青少年、噪声性耳聋高危职业群体、老年人群体等重点人群，加大听力残疾预防与康复知识宣传，降低听力残疾风险。

通知要求，各地要以开展第二十四次全国爱耳日宣传教育活动为契机，统筹推进本地残疾预防行动计划、残疾儿童康复救助、残疾人精准康复服务行动等实施，重点做好人工耳蜗康复救助等政策宣传，进一步完善全人群全生命周期听力残疾筛查、诊断、康复服务体系和保障政策，提升规范化、专业化服务水平。

据了解，爱耳日当天，将在北京音乐厅举办2023年爱耳日公益音乐会，并同步于线上直播，集中展示听障人群特别是听障儿童康复成果，呼吁公众关注听力健康，增强爱耳护耳意识。