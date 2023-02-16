长沙充分释放消费潜力（坚定信心  开局起步）

2月11日晚，湖南长沙市芙蓉区扬帆夜市一摊位前，店主汪思琪一边向顾客演示飞饼制作过程，一边通过手机直播。零点，她关掉直播画面，盘点一天的营业收入，又有几千元进账。“过去只会埋头卖货，现在还要会讲故事、引流量。”汪思琪是扬帆夜市最早开启直播的店主之一，一年多来，她运营的直播号粉丝量已超过1万，每天的营业额也从1000多元增长到最高1万多元。

扬帆夜市总经理李天勇说，随着长沙越来越重视夜经济的消费拉动作用，扬帆夜市和其他夜市一起迎来了全方位升级。扬帆夜市实施公司化运营管理改革，成立品牌推广部门，培育直播店主，同时联动湖南丰富的媒体资源和流量渠道，拓展发展空间。

凌晨1点，汪思琪打开“扬帆夜市商户端”小程序，将打扫干净的摊位拍照上传到后台。小程序上，出摊打卡、收摊打卡、采购票据、食品安全自查、液化气使用安全等功能模块简单明了。

“这是扬帆夜市提质升级的一个方面。”李天勇说，除了商户端外，数字化管理平台还有消费者端、管理端和政府端。市场管理方可为每一名管理人员的巡逻检查情况建立台账。这些数据最终都将为政府管理部门提供基础数据依托。

从小年夜到元宵节，扬帆夜市共接待游客120万人次。面积不大的扬帆夜市，年均营业额约8亿元，带动盘活周边330多个食品加工间。2022年，扬帆夜市被评为长沙夜间消费示范点。

在长沙，类似扬帆夜市这样的夜间消费示范点已有140多个。近年来长沙持续推进夜间经济发展，以打造“24小时城市”为目标，规划一批特色夜消费街区，夜经济成为稳增长、稳就业的生力军，先后有4个消费集聚区入选国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

巨大的银白色月球灯饰下，啤酒吧、咖啡馆、集市依次排列，游客领略步行街的繁华后，还可到码头乘游船欣赏湘江夜景。长沙着力发展具有创新引领和彰显文化特色的夜间经济消费业态。在长沙海信广场，有魔术、脱口秀表演和阳台音乐会，还有美术馆、博物馆等，这里成为城市新文化消费场所。在长沙雨花区，乐之书店、“和+”共享图书馆、雨花非遗书院等夜间营业的书店、图书馆，共同组成了夜间读书圈。长沙市政府每年投入近3000万元向长沙音乐厅、梅溪湖大剧院等购买公共服务，推出惠民票价。

今年春节假期，长沙接待游客278.94万人次，同比增长109.25%；实现旅游收入29.69亿元，同比增长93%。1月21日至2月13日，长沙主要夜经济商圈黄兴南路步行街客流同比增长68%、五一商圈客流同比增长64.9%。

1月29日，长沙市出台2023年推进经济高质量发展十大行动方案，深入挖掘消费需求，充分释放消费潜力，进一步提升城市“烟火气”。

《 人民日报 》（ 2023年02月16日 01 版）