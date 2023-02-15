2023版“泰安市民保”上线

2月13日，“2023年泰安市民保”启动发布会在泰安广播电视演播大厅召开。2023版“泰安市民保”正式上线，线上线下同步开启发售，每人最低仅需99元，最高保障可达300万元，不限年龄、户籍、既往症情况，泰安医保参保人员均可投保。

泰安市人民政府副市长刘峰梅，泰安市政府办公室四级调研员李锐，泰安市医疗保障局党组成员、副局长石文东，中国银行保险监督管理委员会泰安监管分局党委书记、局长董蓉，市总工会党组成员、副主席马海荣，阳光财产保险股份有限公司山东分公司副总经理马钢，全联保险经纪有限公司CEO王方等共同出席。

2023版“泰安市民保”由泰安市医疗保障局指导、中国银行保险监督管理委员会泰安监管分局监管。由阳光财产保险股份有限公司泰安中心支公司联合当地多家主流保险公司共同承保、全联保险经纪为运营平台、水滴保险经纪提供销售运营服务，根据泰安市自身居民健康特征推出的全民健康补充医疗保险产品。

自2021年1月推出以来，“泰安市民保”得到了社会大众的广泛关注和积极响应，参保率逐年递增，在构建多层次医疗保障体系中发挥了积极作用。

2023版“泰安市民保” 坚持普惠原则，按照“政府指导、行业监督、商保承办、自愿购买”的原则对产品进行了升级。保费方面，45岁以下人员99元/人/年，45岁(含)以上人员149元/人/年，引导不同年龄段人群按需参保。

产品保障范围包括，医保范围内住院医疗费用保险责任最高保障100万元/人/年、医保范围外住院医疗费用保险责任最高保障100万元/人/年、门诊特定高额药品费用保险责任最高保障70万元/人/年、指定罕见病门诊药品/住院医疗保险费用保险责任最高保障30万元/人/年。

产品设计上，2023版“泰安市民保”在2022版及2021版基础上更加完善。首先是降低了免赔额，扩增了药品目录。医保范围内住院医疗费用保险责任免赔额从2万降至1.5万；医保范围外住院医疗费用保险责任免赔额从2万降至1.8万；门诊特定高额药品目录从20种增至26种；指定罕见病目录从10种扩增至12种。同时，提高了罕见病报销比例，指定罕见病赔付比例从60%提升至70%，让参保群众看病就医少花钱。

值得关注的是，对于连续参保的用户，参保2023版“泰安市民保”可享优惠。医保范围内住院医疗费用保险责任赔付比例由80%提升至85%、医保范围外住院医疗费用保险责任赔付比例由60%提升至65%。

“泰安市民保”自上线以来，受到社会各界好评。在仪式现场，山东省泰安市泰山区上高街道凤台村村民委员会、山东华通控股集团有限公司、泰安合仁堂医院、泰安广晟汽车销售服务有限公司、山东泰安交通运输集团有限公司、泰安市宏正电器有限公司、泰安市长城博文印刷有限公司等7家企业、集体为全体员工参保“泰安市民保”，并荣获“爱心企业”荣誉证书。

“泰安市民保”支持“医保卡支付”，泰安市职工医保人员可使用医保个账为其直系家属购买2023版“泰安市民保”。参保期限为2023年2月13日至2023年4月15日，所有保单自2023年4月1日0时生效，保障期限为2023年4月1日-2024年3月31日。用户可关注“泰安市民保”微信公众号，或通过扫描身边共保体公司业务人员分享的二维码，为自己和家人参保。