直播预告：中医如何认识和防治心力衰竭？

我们的心脏是一个血泵，全天24小时不停歇地跳动，是维系整个身体健康运转的动力中心。一旦功能受损，心脏就无法带动足量的血液在身体内流动。心力衰竭就是心脏泵血量不足所导致的一种常见的心脏疾病。怎样防治心力衰竭？中医药有哪些好的防治方法？

2月16日15:00，“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请中华中医药学会心血管病分会主任委员、原天津中医药大学第一附属医院院长毛静远做客直播间，详细讲解心衰的防治方法。

专家介绍：

毛静远，主任医师、二级教授、博士生导师、原天津中医药大学第一附属医院院长。兼任中华中医药学会心血管病分会主任委员、中国医师协会中医师分会副会长等多个学术组织委员。

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