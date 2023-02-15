中奶协发布2023年度重点战略研究课题安排部署

2月14日，中国奶业协会战略发展工作委员会2023年度重点战略研究推进会以线下线上形式在京召开。中国奶业协会副会长兼秘书长、战略发展工作委员会副主任兼秘书长刘亚清深入总结了战略发展委员会围绕奶业全面振兴取得的系列成果，并详细介绍和部署2023年度重点战略研究课题，具体内容如下：

三年来，中国奶业协会战略发展工作委员会从顶层设计、战略发展和总体谋划三个角度，聚焦健康中国、强壮民族和食品安全三个维度，提出了卓有成效的方案和意见，发挥了“思想库”和“智囊团”的作用。特别是围绕奶业全面振兴三个方面的成果，得到了行业的认同和赞誉。

一是谋篇布局，引领“十四五”高质量发展。编制发布《中国奶业奋进2025》。顶层对接“十四五”目标，围绕奶业现代化建设，以科技创新为驱动，以转型升级为主线，以科学技术和智能装备为抓手，着力培育世界级奶业品牌集群，带动全产业链深度融合和协同发展。二是精准发力，促进关键领域创新发展。编制发布《中国奶业战略发展重点课题研究报告2021》《赋能中国奶业——数字化转型与创新 2025》《奶酪创新发展助力奶业竞争力提升三年行动方案》，推动奶业在数字化应用、绿色发展、双碳减排、人才培育、双链建设等方面迈出关键一步。三是统筹推进，展现奶业人的家国情怀。面对新冠肺炎疫情，研究推出系列组合举措，加强奶业行业疫情防控，倡导全行业爱心援助，引导奶业企业稳产保供，促进奶业企业兼并重组或拓宽投融渠道。

面向2023，展望2025，委员会将深入贯彻落实党的二十大会议及中央经济工作会议和中央农村工作会议的精神，以高质量发展和现代化水平提升为方向，以政治引领、行业聚力、产业聚实和板块聚质为举措，精准聚焦奶业发展的重大问题和深层次问题，精心组织团队开展系列战略研究，发布具有指导性的、创新性的、实践性的框架体系、指导意见、振兴计划等重大成果，创新而务实地为行业引路、为产业把脉、为企业导向，货真价实地为行业提供发展智慧。

应对时代之变、世纪之变和历史之变，特别是在新冠肺炎疫情的冲击下，中国奶业逆势而上，走出了一条不同寻常的发展之路，迎来了难能可贵的发展机遇期。下一步如何走得更稳、走得更实、走得更快，秘书处在深入学习二十大精神、中央经济工作会议部署和《质量强国建设纲要》内涵的基础上，提出了“战略发展委员会2023研究项目”，从深层次研究奶业发展之路和破解瓶颈之举，示范引领中国奶业高质量发展。

就研究项目而言，包括四个方面内容：一是中国奶业高质量发展；二是乳品消费扩容提质；三是中国奶业种业振兴；四是奶业投融资及兼并重组服务。具体安排如下：

一是研究引领奶业高质量发展战略，编制发布《中国奶业高质量发展核心指标体系建设实施意见》。二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。这也与奶业发展态势高度契合，中国奶业用较快的速度实现了量的扩张和一定份额的市场占有率，但就目前而言，乳制品关键指标、资源要素配置和成本效益等方面还有很大的发展空间。所以，要围绕高质量发展，立足指标体系的构建，研究数量型和质量型发展的本质要求，建立基于科学指标体系的评价模型，示范、带动和引领行业高质量发展，实现中国速度向中国质量转型。

二是研究推动乳品消费扩容提质战略，编制发布《关于促进乳品消费扩容提质的实施意见》。从促进乳及乳制品消费的相关要素着手，多层面、多环节、多途径分析研究，提出可借鉴、可参考、可复制的政策举措和实施方案，带动行业扩容、提质、增效。

三是研究促进中国奶业种业振兴战略，编制发布《中国奶牛种业战略发展实施意见》。种业是中国奶业高质量发展的根本和关键。按照目前的发展速度，可以想象，未来完全依靠进口高品质的奶牛和胚胎之路，不会那么顺畅，必须要有足够的忧患意识和危机意识。这个项目的战略意义就在于此。所以，要着眼于良种选育、标准制定、遗传评估，建立以企业为主导的产学研一体化模式，加快中国种牛品牌的构建，实现中国产品向中国品牌的转型，为中国奶业高质量发展提供根本保证。

四是加强奶业投融资及兼并重组服务，为企业创新创造搭建资金服务平台。随着产业的发展和产业链的延伸，资金问题会日益成为发展的难题，是企业发展绕不过的话题。所以我们要引导企业由资金发展向资本发展的转变，要研究资产重组、兼并收购等资本运作方式，为企业的投融资提供项目定位、可行性分析和投融资策划等咨询服务，链接金融机构、风险投资、信用担保，顶层构建投融资机制，为企业创新创造搭建资金服务平台。培育符合市场导向的适度规模，推进集团化、集约化进程，实现链条式分工，集群式发展。