2023健康中国创新实践案例征集展示活动启事

为深入学习党的二十大精神，贯彻《健康中国行动（2019—2030年）》，持续挖掘和推广健康中国行动的实践案例，总结各地区、各单位的创新做法和先进经验，全面推进健康中国建设，在健康中国行动推进委员会办公室指导下，由人民网·人民健康主办的“2023健康中国创新实践案例征集展示活动”正式启动。

一、征集对象

面向全社会公开征集，各级党委政府及有关部门、社会组织、企事业单位均可推荐、自荐。

二、 征集范围

本届征集活动将面向全社会广泛征集关于健康中国行动十五个重大专项行动，爱国卫生运动，以及健康城市、健康社区的建设等多方面案例，征集范围具体如下：

1、科普榜样：在推动健康知识普及，不断满足人民群众日益增长的健康知识需求，切实提升群众健康素养等方面的创新举措与案例。

2、基层实践：在落实健康中国相关政策、提升基层卫生健康服务能力，满足居民健康需求等过程中取得突出成果，具有一定的实践性、示范性的基层创新举措与案例。

3、融合联动：具有政产学研用等融合特征，实施过程中多方联动，实施结果体现出多元资源赋能的优势的创新案例与举措。

4、创新探索：在高精技术、产学研转化制度、管理制度、健康文化与传播方面，运用了新技术、新方法，取得良好效果，具有一定的示范性、引领性的创新案例与举措。

5、产业先锋：在健康消费、健康服务、健康管理、健康促进、健康环境等相关产业领域，进行了有益探索，对完善产业链、促进产业发展、提升健康服务水平，发挥了积极作用的创新案例与举措。

6、健康责任：在履行健康责任方面取得较好成果，包括但不限于贯彻落实国家相关政策，职工关怀、特殊群体关怀等方面的创新案例与举措。

三、案例要求

1、真实性：报送案例须真实、准确，禁止虚构、杜撰、夸张。

2、创新性：报送案例在理念、方法、举措上体现创新精神。

3、实效性：报送案例在助力推进健康中国行动过程中取得扎实成效。

4、典型性：报送案例须符合地方或行业特点，并对其他地区或单位具有借鉴意义。

5、就同一个案例内容，仅限申报一次。请在申报时谨慎考虑申报类型。同一个案例内容申报多个类型的，只取其一进行评议。

四、案例提交办法

1、征集时间：2023年2月15日至2023年7月31日

2、邮箱提交：邮件主题请标明“（某某单位）健康中国创新案例征集”，请将案例征集报名表电子版发至指定邮箱：jkzg@people.cn，有关图片、媒体报道复印件等附录材料可同时发送。点击文章下方附件下载案例征集活动电子版申报表。

3、联系人：袁婷、刘雅芳 联系电话：010-65367969

五、案例展示与成果运用

1、主办方将制作活动专题页面，并在人民网、人民健康APP等多平台设置专区，进行案例的展示与推广。

2、择机在各地举办案例调研、成果展示和座谈交流会，邀请各地各单位有关负责人和专家学者参与，形成智库成果。

3、择机举行人民健康大会，邀请部分具有代表性的案例代表参会，集中展示、交流。

附件（点击下载）：2023健康中国创新实践案例征集活动申报表

产业先锋类型申报表 创新探索类型申报表 基层实践类型申报表

健康责任类型申报表 科普榜样类型申报表 融合联动类型申报表

（申报表分6种，每种案例类型对应不同的申报表，可按需下载）