朱涛委员：让高效疫苗继续发挥关键作用

近一段时间，全国政协委员、康希诺生物股份公司首席科学官朱涛几乎每天都泡在位于上海的疫苗工厂里。国内一流的mRNA技术平台产业化基地就在这里，这是针对现有新冠病毒变异株有更好保护效果的新一代疫苗，目前正在积极推进临床试验。

作为研发高效疫苗的“掌舵人”，朱涛在去年参加全国两会时，就带来了《关于采用加快应用全新机制高效疫苗》，以及《关于以疫苗为契机加强“一带一路”国家合作》的提案。

“过去一年中，在政府的支持下，疫苗技术加速迭代。面对新冠疫情，安全性及免疫原性更高的疫苗快速投入使用。”朱涛介绍，全球首个吸入用新冠疫苗于2022年10月开始在全国开始大规模使用，能够激发黏膜免疫，为接种者提供长达12个月高效保护。并在2022年12月成功出口至摩洛哥，将为当地预防新冠病毒提供创新解决方案，为全球公共卫生事业继续作出贡献。

康希诺生物不仅将新冠疫苗出口至海外，还积极推进海外研发和产业合作，不断拓展与“一带一路”沿线国家合作，向广大发展中国家实行新冠疫苗技术转让，与当地进行联合生产，加速中国创新科技出海，推动当地国家医疗卫生事业及疫苗产业建设。

2022年2月，康希诺生物、马来西亚国立生物技术研究院和马来西亚制药公司分别代表中马两国签署合作协议，在当地建立了灌装生产线，疫苗原料于2023年2月已运抵马来西亚，即将开展本地灌装。同年11月，二十国集团（G20）领导人峰会期间，康希诺生物与印尼生物制药公司分别代表两国，就吸入疫苗技术与肺结核病的防治签署合作协议。

除了备受关注的新冠疫苗以外，作为中国首个、全球第三个6月龄以下可接种的四价流脑结合疫苗，康希诺生物自主研发的曼海欣是中国目前覆盖菌群最广，且3月龄起即可接种的流脑结合疫苗，实现了国产流脑疫苗里程碑式的更新换代。“自去年6月上市以来，这款国产疫苗已经覆盖了全国27个省市，越来越多的中国宝宝可以获得更早、更全面的保护。”朱涛欣慰地说。

今年两会，朱涛的提案再次聚焦疫苗，围绕规范化疫苗相关审批评价流程和加强疫苗科普宣传提出建议。他认为，应该总结经验，梳理出应对重大、紧急公共卫生事件的一系列规范流程，包括疫苗等相关药物的审批、安全性有效性的评估、临床试验的数据评价等。同时还要关注疫苗各个环节的生产工艺和质量，严格把控风险，组织专业的评审和监管机构，落实监管责任。

“让公众了解预防的重要作用，认识到疫苗在控制和预防疾病方面的意义，这是对抗传染病最重要、最经济、最有效的手段。”他认为，在全社会科普教育方面，应该打消公众对疫苗接种的恐惧和过度担心，重点鼓励成年人提高相关疫苗接种意识和接种率，“让更多人用上优质、安全的疫苗”。(记者 陈 曦)