“目前，全国高校均已建成健康驿站。将根据实际需要和规范要求，执行入站标准，开展在站服务，做好出站安排。”教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊在国务院联防联控机制日前召开的新闻发布会上介绍，教育部已印发《普通高等学校健康驿站建设管理指引》，明确了高校健康驿站建设要求，推动高校依托校医院、医疗机构科学统筹高校内外的医疗服务资源，建成符合规范标准的健康驿站。

教育部门已经对健康驿站实行动态监测，推动其质量达标。刘培俊说，目前开展了全国高校健康驿站自查工作，全面摸排建设情况，逐校建立了人员、物资和工作台账，支持高校按标准安排驿站的床位数，配备足量医护和服务保障人员，储备医疗药品和器材，开设校内发热诊疗点，实行24小时值班值守制度，为校内师生提供便捷的医疗和相关服务。

刘培俊指出，为了确保健康驿站运行规范，学校属地的卫健、疾控和教育等部门指导支持高校建立与相关医院的稳定对接机制，协调属地医院包联学校，安排医院医护人员驻校共同工作，健全将校内有关病例转至相关医院专业救治的绿色通道。

同时，开展专业培训，提升健康驿站管理能力。刘培俊表示，教育部组织开展了全国高校健康驿站管理能力提升培训，各地教育部门也会同属地卫健疾控部门分级开展专项培训，全面提升高校健康驿站分管校领导、校医院医护人员和驿站工作人员的疫情应对能力。

“春季开学后，教育部门将继续会同属地有关部门，支持高校巩固健康驿站建设，强化健康驿站管理，优化健康驿站服务，关心关爱师生，实行接诉即办，及时回应关切，持续保障高校师生的健康和校园的安全稳定。”刘培俊说。（本报记者 陈海波）