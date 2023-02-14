村医李红霞——
我用蒙医护健康
2月3日，李红霞给村民把脉。
2月3日，李红霞到村民家给老人体检。
2月3日，李红霞骑电动车去村民家随访。
李红霞是内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗架玛吐镇前新艾勒嘎查村的村医。在做好日常基本诊疗工作的基础上，李红霞经常入户巡诊，给村里的老人体检，为村民建立健康档案。从医16年来，她凭借自身高超的蒙医技术，成为远近闻名的乡村医生，不仅守护着全村400多名村民的健康，周边省份也不乏慕名而来的患者向她问诊。
2月3日，李红霞给村民把脉。
2月3日，李红霞到村民家给老人体检。
2月3日，李红霞骑电动车去村民家随访。
李红霞是内蒙古通辽市科尔沁左翼中旗架玛吐镇前新艾勒嘎查村的村医。在做好日常基本诊疗工作的基础上，李红霞经常入户巡诊，给村里的老人体检，为村民建立健康档案。从医16年来，她凭借自身高超的蒙医技术，成为远近闻名的乡村医生，不仅守护着全村400多名村民的健康，周边省份也不乏慕名而来的患者向她问诊。
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