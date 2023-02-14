“降血糖时为什么要补钾？”“如果患者患有高钾血症，紧急治疗措施有哪些？”临床查房过程中，全国政协委员、遵义医科大学附属医院重症医学科主任傅小云给6名徒弟布置作业。他想抓住一切可能，帮助基层医院培养后备人才，提升基层医疗水平。

去年6月，傅小云被选派到贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县人民医院担任院长，开展为期两年的帮扶。傅小云对基层医疗有了更深刻的认识。

“基层医院缺资源、缺人才。”傅小云说：“我要发挥自己的专长，争取留下一支带不走的医疗队伍。我要以提案的方式，把建议带到即将召开的全国两会上。”

傅小云首先在全院推行导师制，号召帮扶专家、业务骨干带徒弟，灵活培养人才。

今年元宵节后，三都水族自治县人民医院收治了一名糖尿病患者。从分析病情到制定治疗方案，傅小云带着徒弟们逐一讨论研判。用了整整一个上午，傅小云借助一个病例，讲透了一个专题。“基层医疗事业的未来得靠年轻人，除了吸引优秀人才，推动医疗资源下沉，还要创新培养方式，增强基层医院自身‘造血’能力。”傅小云说。

为掌握一手资料，傅小云深入村寨、村卫生室摸排调研，带领医疗队伍送医送药，跟踪监测老年患者的身体情况。

“到基层帮扶是宝贵的经历，既能发挥个人专长，服务基层，又能结合实地调研，理清解决思路，真正履职尽责。”傅小云将基层医疗卫生体系建设纳入提案重点。

“当个好医生不仅要精进医术、救死扶伤，还要传播知识、培养人才，时刻把群众放在心上。”傅小云说。

记者手记

既有“含金量”，又有“含心量”

好的提案，要想人民之所想，急人民之所急；要经过长期深入的调研，是一步一步走出来的，一字一句推敲出来的。

从抗击疫情到驻点帮扶，傅小云抓住群众的基本诉求，总结共性，寻找办法，履好职尽好责。

采访中，傅小云不止一次提到，要时刻把群众放在心上。下沉基层医院时，他竭尽所能培养后备人才，提升医疗救治水平；深入村寨走访时，他尽心尽力送医送药，建立绿色通道，都是为了让群众享有优质医疗服务、安心就医就诊。

傅小云将帮扶期间的所见、所思、所想倾注于“沉甸甸”的提案之中，既有“含金量”，又有“含心量”。

《 人民日报 》（ 2023年02月14日 04 版）