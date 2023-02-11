持续做好新冠病毒变异监测工作

中国疾控中心发布的全国新冠病毒感染情况显示，目前我国流行的新冠病毒毒株主要还是BA.5.2和BF.7及其亚分支为主。那么，是否会有新的变异毒株传入？我国是否做好了应对其他新冠病毒变异株传入的准备呢？在近日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，疫情以来，我国一直开展新冠病毒的变异株监测工作，为早期疫情流调溯源提供了重要线索和支撑，同时也积累了大量经验和数据。

“春节假期期间，我们收到全国各省上报的新冠病毒全基因组序列1421条，经过分析发现有11个进化分支，仍旧以BA.5.2、BF.7为主，没有发现新的变异株输入。”陈操说。

他介绍，下一步将继续指导全国做好新冠病毒变异监测工作，继续对哨点医院中的门（急）诊病例、重症病例、死亡病例还有特殊人群开展新冠病毒的变异监测。同时，与其他部门一起，对海陆空口岸的入境人员进行新冠病毒的变异监测，及时预警并采取相应的防控措施。

在出入境方面，国家移民管理局政策法规司司长林勇胜介绍，全国移民管理机构针对跨境货物运输特点，优化了通关流程，提高了查验效率，为鲜活产品、民生物资、春耕生产物资等提供优先通关服务，助力跨境物流高效、畅通、安全。他表示，国家移民管理局会更好统筹疫情防控和经济社会发展，进一步做好各项通关保障工作。

在药品供应和防疫物资方面，我国也积累了大量的经验。国家卫生健康委基层卫生健康司监察专员傅卫介绍，药品供应和防疫物资一直是重点工作。“我们坚持每日监测调度，动态掌握乡镇卫生院和社区卫生服务中心的药品配备、物资储备和使用情况，对各省配备情况及时进行通报和督促。”傅卫说。

在老年人等重点人群的健康服务方面，目前也积累了一定的经验。傅卫介绍，根据监测，今年春节期间乡镇卫生院和社区卫生服务中心累计对65岁以上的重点人群上门服务和随访达到989.7万人次，通过电话、微信、视频等提供健康咨询1189.2万人次，指导转诊4万人。从监测数据看，通过城乡基层机构指导转诊人数总体呈下降趋势，低于节前转诊数量。傅卫表示，节后返工，也面临人员流动等情况，“我们要求各地不能掉以轻心，持续精准做好老年人等易感人群的健康服务和指导”。