直播预告：儿童青少年近视防控

近些年来，由于中小学生课内外负担加重，手机、电脑等电子产品的普及，以及用眼过度、用眼不卫生、缺乏体育锻炼和户外活动等因素，中国儿童青少年近视率居高不下、不断攀升，近视低龄化、重度化日益严重。儿童青少年近视防控已成为一个关系国家和民族未来的大问题。

2月14日10:00，北京大学人民医院眼视光中心副主任李岩将做客“人民好医生”健康科普直播间，与大家就儿童青少年近视防控的相关问题进行分享。

专家简介：

李岩，北京大学人民医院眼科&眼视光中心主任视光师，眼视光中心副主任。并担任中国医师协会医学技师专业委员会副主委，国家儿童青少年视力健康管理专家咨询委员会委员，全国卫生产业企业管理协会视光产业分会副会长，北京眼视光学会副秘书长等学术任职。

擅长：儿童检影验光、各类疑难屈光不正（如高度参差、斜弱视等）的科学矫治及儿童青少年眼健康管理。

如何收看直播：

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