加强动态监测 做好疫情防控

本报北京2月9日电 （记者申少铁）国务院联防联控机制9日召开新闻发布会，介绍重点人群、重点机构、重点场所疫情防控情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，当前，各地中小学相继开学，农村春耕陆续开始。要慎终如始抓好疫情防控，继续做好老年人等重点人群健康服务，加强农村地区物资保障，坚持城乡社区乡镇网格化管理，确保有风险人员及时发现、救治和转诊。要重视商场、超市、农贸市场等重点场所疫情防控，继续坚持养老院、儿童福利院、幼儿园和学校等重点机构防控措施，做好相关人员健康监测，加强从业人员个人防护。

“实施‘乙类乙管’措施以来，全国疫情日趋平稳，防控工作平稳有序。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，我国刚经历了一次全国性的新冠病毒感染流行，多数人已经康复，还有部分人仍在康复之中。这个时段，在全国范围内人群的免疫保护力处于较高的时期，所以近几个月再出现新一波新冠疫情的可能性比较小。随着我国优化防控策略措施，新冠疫情在未来可能会断断续续在局部地区、部分人群、一段时间内发生，出现全国范围内短时间集中大规模流行的可能性比较小。

“目前为止还没有监测到传播力、致病力、免疫逃逸能力明显增加的新型变异株流行。”中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，我国的监测数据显示，今年1月1日以来，从全国各个口岸入境人员当中监测到了39种进化分支，全部为奥密克戎变异株，以BA.5.2和BF.7及其亚分支为主。

吴尊友分析，总体来看，三年来新冠病毒持续发生变异，并呈现出传染性和免疫逃逸能力增强、但致病性减弱的趋势。目前来看，未来出现传染性更强的变异毒株的可能性非常小；出现致病性加强，或者说病毒出现“返祖”到德尔塔病毒，甚至原始毒株的可能性也非常小。

“当前学校疫情防控政策已经明确，各地开学准备基本到位，今年春季全国学校能够实现如期、正常、安全开学。”教育部体育卫生与艺术教育司副司长、一级巡视员刘培俊介绍，为保障学校顺利开学、学生安全返校，各级教育部门利用寒假“窗口期”开展了系列工作部署，指导学校扎实做好春季开学的各项准备。今年春季，如无特殊情况，学校一般不提前开学；如无疫情风险，学生一般不延迟返校。

《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》要求，高校要建设健康驿站，为校内感染者提供感染期内相对分离的空间、健康监测和相关服务。刘培俊介绍，各级教育部门高度重视高校的健康驿站建设，加强部署调度，做好规范指引，支持高校健康驿站建设成符合医疗标准、体现学校特色、满足师生需求的健康之站、爱心之站。教育部颁布规范指引，推进健康驿站建设普及；实行动态监测，支持健康驿站质量达标；加强部门支持，确保健康驿站运行规范；开展专业培训，提升健康驿站管理能力。

当前，春耕备耕工作正在有序开展，如何在统筹农村疫情防控的基础上做好春管春耕工作？农业农村部农村合作经济指导司副司长、一级巡视员毛德智说，2月6日，农业农村部专门召开了全国春季田管暨春耕备耕工作会议，对做好当前和今后一个时期春管春耕工作进一步做出部署，重点是抓好四个方面的工作：一是防灾减灾抓好小麦的田间管理；二是压实责任落实春播面积；三是做好农资农机服务保障；四是抓好蔬菜等“菜篮子”产品供应。

近期，一些地方开展新冠抗体检测服务。陈操说，抗体检测是基于严谨实验设计的随机样本抗体检测，又称为血清学调查，目的是获得各年龄组、城乡人群特异性抗体水平，从而估算全人群抗新冠病毒抗体的水平，推算出人群的感染水平。通过这种血清学调查，可以获得对不同变异株的交叉保护的水平，分析免疫持久性，为国家免疫策略和防控策略的调整提供数据支撑和科学依据。血清学调查适用的人群一般包括以下几类：一是尚未接种疫苗，也没有感染的人群；二是接种了疫苗但是没有感染；三是近期感染康复后的人群。

《 人民日报 》（ 2023年02月10日 05 版）