“感谢中国”——多米尼加参议院表彰中国助力抗疫

“两年前，中国科兴新冠疫苗一到这里，我们大部分医护人员就立即接种了。”多米尼加医生洛雷纳·埃尔南德斯近日在首都圣多明各老城区一家诊所向记者回忆起自己的抗疫经历时说，“感谢中国疫苗的及时到来，让我保护了自己和家人，也更好地照料了病人。”

埃尔南德斯是数百万受益于中国新冠疫苗的多米尼加人之一。时光退回到2021年初，多米尼加新冠疫情迅速蔓延，在全球疫苗供应紧张情况下，中国为多方采购疫苗提供便利，并向多方捐赠疫苗和其他物资。

2021年2月23日，多米尼加从中国采购的首批科兴新冠疫苗运抵圣多明各。不到一个月后，中国政府向多米尼加援助的中国国药新冠疫苗和多米尼加采购的第二批中国科兴新冠疫苗抵达……随着一架架飞机降落在“美洲第一城”，来自中国的疫苗为这个加勒比国家带来了希望。

多米尼加副总统培尼亚曾多次赴机场迎接中国疫苗，更将中国疫苗的运抵比作“隧道尽头的光芒”，感谢中国在危急时刻伸出援手。

除疫苗合作外，疫情暴发以来，中国政府、企业和相关机构还向多方捐赠了防疫物资。双方还多次举行视频会议分享抗疫经验。

为感谢中国支持多米尼加抗疫和中多抗疫合作，多参议院2月2日对中国予以表彰。中国驻多米尼加大使张润代表中国政府接受由多米尼加副参议长索里利亚颁发的表彰证书。

索里利亚在表彰仪式上动情地说，多米尼加永远不会忘记中国在抗疫艰难时刻提供的及时帮助，多米尼加总统、参众两院和全体人民对此心存感激。

“我自己接种了两剂中国疫苗，我的家人也都接种了中国疫苗。”索里利亚告诉记者，中国秉持将疫苗作为全球公共产品的理念，为多米尼加人民带来希望，帮助多米尼加人尽可能恢复正常生活。

“当世界被疫情笼罩而深陷黑暗时，中国挺身而出，以实际行动诠释了团结合作精神。”参议员洛伦索说。作为表彰中国议案的提案人，他回忆道，该议案提出后立即得到多个党派议员一致支持，体现了大家感谢中国的共同心声。

“我也将教导我的孩子懂得感恩、做有责任感的人。” 洛伦索说。