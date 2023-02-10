慎终如始抓好春季疫情防控

本报北京2月9日电 （记者王美华）国务院联防联控机制9日召开新闻发布会，介绍重点人群、重点机构、重点场所疫情防控情况。

“近期，全国疫情日趋平稳，总体向好态势持续巩固。”国家卫健委新闻发言人米锋介绍，目前监测未发现病毒变异株传播力、免疫逃逸能力和致病力明显增强的情况。当前，各地中小学相继开学，农村春耕陆续开始。要慎终如始抓好疫情防控，继续做好老年人等重点人群健康服务，加强农村地区物资保障，坚持城乡社区乡镇网格化管理，确保有风险人员及时发现、救治和转诊。

“实施‘乙类乙管’措施以来，全国疫情日趋平稳，防控工作平稳有序。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友说，我国刚经历了一次全国性的新冠病毒感染流行，多数人已经康复，部分人还在康复中。这个时段，在全国范围内人群的免疫保护力处于较高的时期，近几个月再出现新一波新冠疫情的可能性比较小。随着我国优化防控策略措施，疫情在未来可能会断断续续在局部地区、部分人群、一段时间内发生，出现全国范围内短时间集中大规模流行的可能性比较小。

“目前为止还没有监测到传播力、致病力、免疫逃逸能力明显增加的新型变异株流行。”中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，我国监测数据显示，今年1月1日至今，从全国各口岸入境人员中监测到39种进化分支，均为奥密克戎变异株，以BA.5.2和BF.7及其亚分支为主。中疾控将根据新阶段病毒变异株监测结果，及时组织多领域专家对输入的变异株进行综合研判。

“总的来看，目前全国疫情形势总体平稳，学校防疫政策已明确，各地开学准备基本到位，今年春季全国学校能够实现如期、正常、安全开学。”教育部体育卫生与艺术教育司副司长刘培俊介绍，据各地上报信息，今年春季中小学校开学时间由属地教育部门统筹安排，主要集中在2月初元宵节前后到15日；高等学校开学时间由本校据实合理错峰安排，主要集中在2月初元宵节前后到2月底。目前，各级教育部门正在进行开学检查，确保开学准备及时到位，确保春季学期校园安全。如无特殊情况，学校不提前开学；如无疫情风险，学生不延迟返校。春季开学后，教育部门将继续会同有关部门分类指导高等学校、中小学校和托幼机构全面落实国家疫情防控政策，平稳实现学校疫情防控转段过渡，有效恢复学校正常教育教学秩序。

吴尊友表示，还没有“阳”过的孩子和老人，在全国性新冠病毒感染流行、感染风险很高的时期，他们没有受到感染，现在大规模新冠病毒感染流行高峰已过，在全国范围内都处在低感染风险的情况下，再出现新冠感染的可能性比较小。对这些人有如下建议：继续做好个人防护措施，预防感染；如果还没有接种疫苗，抓紧时间接种疫苗；适合接种加强针的，抓紧时间进行接种。