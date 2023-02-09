留下一支“带不走的医疗队”

2019年7月29日凌晨，我登上了飞往青海省德令哈市的航班，开始了为期3年的医疗援青之旅。2003年以来，我参加了两轮抗击非典救治行动，随中国援非医疗队远赴西非，前往菲律宾开展医疗救援，“下沉”到宁波北仑基层医院……而这次援助，我特别想做一件事，就是给当地留下一支“带不走的医疗队”。

德令哈是青海省海西州州府所在地，地处高原、高寒缺氧，呼吸系统疾病高发。这里很多农牧民身染疾病、就医频繁，但是常常治标不治本，沉重的医疗负担增加了他们因病致贫返贫的风险。

在海西州人民医院，投入工作后，我做了大量调研，发现缺乏先进技术和设备是当地诊治的主要短板，而推广无痛支气管镜手术恰可成为革新的一个抓手。于是，我一面了解患者病情，筛查合适的患者，做好动员；一面手把手地向当地内科医生传授检查技术，教给他们一些用得上、有实效的真本领。患有慢性阻塞性肺炎的葛大爷曾一度被下病危通知书，我和团队慎重研判后决定为他做无痛支气管镜手术。手术十分顺利，术后，老大爷说，患病十年，这是自己感觉最好的一段日子。

患者的肯定让我信心倍增。仅仅一个月，就有15位当地患者通过无痛支气管镜手术获益，这项技术在这里扎下了根，并且生长得越来越繁茂。

在德令哈的那段日子，我定期带队参加义诊，走访慰问牧民。在走访中，我发现不少患者腿脚不便、年老体弱，很需要轮椅，但就诊医院轮椅紧缺，并且租借手续烦琐。我便自己掏钱买了20个轮椅放在我们医院大门口，让患者随借随用。我还把获得“浙江大学好医生奖”的15万元奖金全部捐给了一些生活困难的农牧民，因为，在我心里，医生不仅要医治病痛，更应慰藉人心。（作者：陈水芳，系浙大一院呼吸内科副主任、主任医师）