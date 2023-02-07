传统老街区 文化新空间

核心阅读

拥有剧场、美术馆、共享办公区等新的文化空间，不断推出文化创作、文创开发、文化活动，提供创新的文化内容和多元的城市文化生活方式……近年来，隆福寺的嬗变创新，为新空间带来新业态、新模式、新场景，丰富着人们的文艺生活。

每一个观众化身为一家银行，以深入参与的形式体验金融市场运作……在北京隆福寺大麦新空间，自2022年底开启首轮驻演的沉浸式互动戏剧《现在开市》，每场演出都会迎来不少观众。新形式、新场景、新业态，如今，在隆福寺，丰富多样的文化艺术活动吸引着越来越多市民游客的目光。

新形式

沉浸式互动戏剧丰富观众体验

“《现在开市》里，人们围坐在一张张小桌子前，带着对情节走向的好奇，不断产生不同的行动和结果。”文艺评论家程辉说，这样的沉浸式互动戏剧在表现形式上打破了“第四堵墙”，让观众与演员沉浸在同一空间，并让观众可以参与剧情发展，真正实现了演员与观众同在的双重互动。

这种全新的戏剧形式让许多观众颇感新奇。北京师范大学学生李紫涵说，这样的演出突破了“台上演台下看”的模式，观众可以深入体验。

沉浸式互动戏剧以新的形式、新的体验吸引着观众，也开拓了全新的城市文化空间。《现在开市》的演出场地大麦新空间落址于北京市东城区隆福文化街区隆福大厦一层。大麦新空间由大麦“当然有戏”负责运营，以“戏剧+生活”的理念，呈现丰富的沉浸式戏剧内容及多元的城市文化生活方式。

程辉说，相对于传统剧场的观演关系，沉浸式戏剧让人们有机会更直接、更亲密地交流，更具个性，能够契合当下观众的审美趣味和文化偏好。

新空间

艺术赋能内容与场景

从隆福寺出发，向南1公里多便是王府井步行街，再沿着东华门大街向西1公里便是故宫。

近年来，北京提出加快打造“故宫—王府井—隆福寺”文化金三角，培育文化消费新地标。隆福寺是东城区构建“文化金三角”的重要组成部分，致力于通过培育文化主题特色的消费新场景，联动艺展和演出，结合艺术与潮流，打造具有北京特色的街区式文化商业。

始建于1452年的隆福寺，曾是书籍、高端艺术品交易的重要场所。2012年起，北京国资公司与东城区联手对隆福寺地区进行风貌保护和城市更新，将隆福寺项目定位为“传统文化与现代文明交相辉映，中华文化与世界文明协调共融的首都文化新中心”，以满足人民群众更高品质的精神文化需求，体现“首都风范、古都风韵、时代风貌”。

青灰色石材、传统红砖、双层呼吸式玻璃幕墙等材质相互融合，将历史文化与现代发展有机结合，不同年代建筑、不同建筑形态和谐共生……2019年，包括隆福大厦和隆福寺北里文创园在内的隆福寺项目一期正式进入运营阶段。除了建筑风貌上的提升，隆福寺最大的变化体现在功能业态上。隆福大厦由过去的百货商场转变为文化金融企业办公场所，隆福寺北里则由过去的商场仓库、食堂、配电楼等配套设施变身为集文创办公、美术馆、特色餐饮等业态于一体的创意园区。项目以传播文化艺术和潮流生活方式为内核，秉持艺术赋能内容与场景，为民众带来全新的文化艺术体验。

如今，走入北京隆福寺，观众可以逛文化机构，体验文化特色餐饮，感受浓浓的文化艺术气息。位于隆福大厦顶层的隆福文化中心，由4个仿古大殿和3个室外庭院组成，音乐节、艺术展、文化科技体验活动等常常在此举办。由食堂改造成的木木艺术社区，则成为众多前沿美术展览的聚集地……剧院、美术馆、城市书房、艺术街区等空间，带来了聚合效应，形成了文化生态，使隆福寺成为新晋网红打卡地。

新业态

城市文化释放更多活力

新空间也带来新业态。基于“戏剧+生活”的理念，大麦新空间将从戏剧内容和文化目的地经营两个部分着手。戏剧内容部分包括沉浸式戏剧演出、公共艺术活动和艺术家召集计划等，将定期举办剧本朗读、沉浸式戏剧工作坊、讲座等公共艺术活动。大麦新空间联手新隆福公司共同推出艺术家召集计划，面向华语地区的青年艺术创作者和从业者，以委约和公开征集的方式召集艺术创作者进行演出。“此外，大麦新空间将打造新一代的剧场‘第三空间’，提供戏剧爱好者、演员及导演间的交流平台，并开发一系列限定周边产品，以丰富观众的观演体验。”大麦新空间负责人尤佳说。

一系列文化创作、文创开发、文化活动已经开始推出。大麦新空间的打造，将拓展城市文化，带来丰富多彩的文化艺术活动，丰富人们的生活，带动文旅融合发展。而新业态、新模式、新场景，也将融入区域的创新发展之中，助力城市文化释放更多活力。

当前，隆福寺项目二期建设正在有序推进。项目二期包括隆福寺南坊、隆福寺东院、长虹影院以及公共空间街区提升改造，未来将通过联动艺展和演出，结合艺术与潮流形式联合共创，建设数字化智慧商圈。同时，隆福寺还将结合元宇宙打造数字体验馆，形成具有北京特色的街区式文化商业，构建时尚化、科技化、数字化、智能化的公共空间。

北京国资公司董事长岳鹏表示，隆福寺项目将进一步落实新时代首都高质量发展的根本要求，围绕服务首都城市战略定位，助推“四个中心”功能建设和“五子”联动，深入推进古都风貌保护和城市更新，打造“北京老城复兴金名片”，更好满足人民群众对美好生活的需要。

《 人民日报 》（ 2023年02月07日 12 版）